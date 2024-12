Un an plus tard, c'est le bouton Camera Control qui a fait son apparition sur toute la gamme d'iPhone 16, permettant cette fois d'ouvrir instantanément l'appareil photo ou une application tierce compatible. Cela donne un accès rapide aux fonctionnalités de capture d'image comme la prise de photo ou l'enregistrement d'une vidéo. Et Apple veut maintenant aller plus loin.