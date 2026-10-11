La R4 E-Tech électrique poursuit son évolution avec quelques kilomètres supplémentaires au compteur, une nouvelle déclinaison plus accessible et une dotation technologique enrichie. De quoi renforcer l’attractivité de ce petit SUV électrique, sans attendre un véritable restylage.
La Renault 4 électrique n’a pas dit son dernier mot. À l’occasion du Mondial de l’Auto 2026, le constructeur français a annoncé plusieurs évolutions pour son modèle néo-rétro. On profite notamment d’une autonomie en hausse pour les versions déjà commercialisées, d'une nouvelle finition d’entrée de gamme équipée d’une batterie LFP à venir, et d'une série d’améliorations.
La Renault 4 électrique gagne quelques kilomètres
Renault annonce avoir notamment travaillé sur l’aérodynamisme de la R4 E-Tech, avec des carénages sous la caisse et de nouveaux rétroviseurs. Ces ajustements permettent aux deux motorisations existantes de gagner quelques kilomètres d’autonomie. Récemment, c’est la R5 qui bénéficiait de diverses nouveautés pour la rentrée.
Attention toutefois, on parle bien de « quelques » kilomètres, puisque la R4 équipée de la batterie de 40 kWh et du moteur de 120 chevaux revendique désormais jusqu’à 310 km d’autonomie WLTP, soit 2 km de plus qu’auparavant.
Avec la batterie de 52 kWh associée au moteur de 150 ch, le rayon d’action grimpe à 415 km, contre 409 km précédemment, tandis que la déclinaison Plein Sud, dotée du toit ouvrant en toile, atteint quant à elle 400 km (contre 392 auparavant).
Une nouvelle version moins chère grâce à une batterie LFP
L’autre nouveauté se nomme Jogging. Attendue d’ici la fin de l’année 2026, cette finition d’entrée de gamme adopte un moteur électrique de 110 ch et une batterie LFP de 37 kWh. Cette technologie lithium-fer-phosphate (LFP donc), associée à une conception optimisée, permet de réduire les coûts.
L’autonomie annoncée atteint ici 305 km (toujours en cycle WLTP). La recharge rapide en courant continu, jusqu’à 80 kW, permet de passer de 10 à 80% en 25 minutes selon Renault.
Cette version conserve l’essentiel des équipements attendus, dont les deux écrans OpenR, la compatibilité Apple CarPlay et Android Auto, la climatisation manuelle et les radars de stationnement arrière. Son tarif précis reste à confirmer, mais l'objectif affiché est de rendre la R4 électrique plus accessible qu’elle ne l’est actuellement.
Caméra de recul, aides à la conduite et Google Gemini
Renault profite aussi de ces évolutions pour enrichir l’équipement technologique de sa R4. Toutes les versions bénéficient désormais d’une caméra de recul haute définition et du préconditionnement manuel de la batterie, toujours utile pour optimiser la recharge rapide sans devoir programmer son itinéraire dans le GPS.
L’application My Renault peut également prévenir le conducteur cinq minutes avant la fin de charge prévue. Côté sécurité, de nouvelles aides à la conduite sont de la partie, notamment l’assistant d’éco-conduite prédictive qui conseille de lever le pied à l’approche d’un virage ou d’un rond-point, tandis que l’assistant d’arrêt d’urgence peut ralentir le véhicule jusqu’à l’immobilisation si le conducteur ne réagit plus.
Enfin, Google Gemini fait partie des évolutions récentes de l’expérience embarquée chez Renault. Le constructeur ajoute également un mode de conduite Smart, qui adapte automatiquement le comportement du véhicule entre les modes Eco, Confort et Sport.
Les commandes concernant cette gamme actualisée ouvriront à la mi-octobre. En France, les tarifs annoncés de la R4 E-Tech débutent à 29 990 euros pour la version entrée de gamme Evolution 120ch/40 kWh. La finition Jogging viendra compléter l’offre d’ici la fin de l’année. Pour Renault, il s’agit de redonner un coup de fouet aux ventes de sa 4L électrique, qui peine à trouver un intérêt auprès des automobilistes, contrairement à la R5.