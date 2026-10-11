Attention toutefois, on parle bien de « quelques » kilomètres, puisque la R4 équipée de la batterie de 40 kWh et du moteur de 120 chevaux revendique désormais jusqu’à 310 km d’autonomie WLTP, soit 2 km de plus qu’auparavant.

Avec la batterie de 52 kWh associée au moteur de 150 ch, le rayon d’action grimpe à 415 km, contre 409 km précédemment, tandis que la déclinaison Plein Sud, dotée du toit ouvrant en toile, atteint quant à elle 400 km (contre 392 auparavant).