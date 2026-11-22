Même Renault n'avait visiblement pas anticipé un tel engouement. Alors que la nouvelle Twingo E-Tech électrique vient tout juste de faire ses premiers pas sur le marché, les commandes s'accumulent à un rythme qui contraint déjà le constructeur à revoir son organisation industrielle. Un démarrage commercial qui rappelle celui de la Renault 5 électrique et qui pourrait bien donner en cette fin d'année quelques sueurs froides aux équipes chargées de suivre la cadence.