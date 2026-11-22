La nouvelle Renault Twingo électrique démarre sur les chapeaux de roues. Portée par une demande particulièrement soutenue, la petite citadine pousse déjà le constructeur au losange à accélérer la production pour éviter que les délais de livraison ne s'envolent davantage.
Même Renault n'avait visiblement pas anticipé un tel engouement. Alors que la nouvelle Twingo E-Tech électrique vient tout juste de faire ses premiers pas sur le marché, les commandes s'accumulent à un rythme qui contraint déjà le constructeur à revoir son organisation industrielle. Un démarrage commercial qui rappelle celui de la Renault 5 électrique et qui pourrait bien donner en cette fin d'année quelques sueurs froides aux équipes chargées de suivre la cadence.
26 000 commandes et une production qui doit accélérer
C'est le magazine Les Échos qui revient sur les débuts particulièrement encourageants de la petite citadine française. A fin octobre, celle-ci avait déjà enregistré 26 000 commandes en Europe, avec une demande particulièrement forte en France évidemment.
Un succès qui impose à Renault de prendre les devants. Comme l'explique Thierry Charvet, directeur industriel et qualité du groupe, « le taux de commande est tellement fort que nous n'avons pas pu garder un délai court dans les premiers mois ».
Le constructeur a donc décidé d'accélérer la cadence dans son usine de Novo Mesto, en Slovénie, et une deuxième équipe de production a été mise en place dès septembre, avec deux mois d'avance sur le calendrier initial. Cette organisation supplémentaire s'accompagne notamment de quelque 700 recrutements en CDD.
Actuellement, ce sont 35 Twingo qui sortent des lignes chaque heure. Renault prévoit de porter ce rythme à 40 véhicules d'ici Noël, avec plusieurs journées de production supplémentaires le samedi. Le groupe promet avoir également travaillé sur son organisation et ses approvisionnements pour réduire progressivement les délais, mais sans faire le moindre compromis sur la qualité.
La Twingo électrique vise aussi la Voiture de l'Année 2027
Cette dynamique commerciale s'accompagne d'une autre bonne nouvelle pour Renault, puisque la Twingo électrique figure parmi les sept finalistes du concours européen de la Voiture de l'Année 2027. Une sélection qui a une particularité, car pour la première fois dans l'histoire du trophée, les sept modèles encore en lice sont tous 100 % électriques.
La citadine française devra notamment affronter la BMW iX3, la Cupra Raval, la Hyundai Ioniq 3, la Kia EV2, la Volkswagen ID.Polo et le Volvo EX60. Le verdict sera rendu le 8 janvier prochain, à l'occasion du Salon de l'automobile de Bruxelles.
De quoi offrir une visibilité supplémentaire à cette Twingo nouvelle génération, dont le look résolument rétro semble convaincre de très nombreux automobilistes. Pour Renault, il s'agit maintenant de transformer l'essai sur les chaînes de montage, afin que les futurs propriétaires n'aient pas à patienter trop longtemps avant de prendre le volant.