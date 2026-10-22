La bascule est en train de se produire sur le marché automobile européen. Sur les neuf premiers mois de 2026, les voitures 100% électriques devancent les modèles essence sans hybridation dans les immatriculations neuves de l’Union européenne. Selon les chiffres publiés ce 22 octobre par l’Association des constructeurs européens (ACEA), elles représentent 22,7% du marché, contre 16,1% sur la même période de 2025, tandis que l’essence recule à 21,2%.

Un changement de hiérarchie spectaculaire, même si les hybrides non rechargeables restent les voitures les plus achetées, avec 36,3% du marché.