En juin, 30 % des voitures neuves vendues en France étaient électriques. Le 16 juillet, l'État a rouvert le leasing social, avec des voitures électriques louées 200 euros par mois au maximum. À la fin du mois, la part de l’électrique était de 35 %, et de 37 % chez les particuliers, d’après AAA Data. La Renault 5 était alors la voiture électrique la plus vendue, avec 3 794 exemplaires. En août, la part de l'électrique a progressé à 38 %, et le Tesla Model Y était de nouveau en tête des ventes électriques.

En septembre, 42 % des voitures neuves immatriculées étaient électriques ou à hydrogène, et 48 % en comptant les hybrides rechargeables. Ce mois-là, 156 629 voitures particulières neuves ont été immatriculées, contre 140 354 en septembre 2025. Sur neuf mois, les immatriculations ont progressé de 4,1 %, à 1 234 952 voitures, dont 31,4 % d’électriques, contre 18,3 % un an plus tôt.

Dans le classement des modèles les plus vendus depuis janvier, les voitures électriques sont en revanche loin de tout rafler.

Peugeot 208 (56 515 immatriculations)

Dacia Sandero (46 489)

Renault Clio VI (38 693)

Tesla Model Y (37 841)

Peugeot 2008 (37 699)

Renault 5 (31 996)

Citroën C3 (28 395)

Peugeot 3008 (26 506)

Dacia Duster (22 432)

Renault Captur (22 123)

Seuls le Tesla Model Y, quatrième, et la Renault 5, sixième, sont des modèles 100 % électriques dans ce top 10. La Peugeot 208 est en tête, avec près de 19 000 exemplaires de plus que le SUV de Tesla.