Plus de quatre voitures neuves sur dix vendues en France en septembre étaient électriques. Ce mois-là, les immatriculations ont progressé de 11,6 % sur un an, au moment où il fallait payer plus de 2,30 euros pour un litre de gazole.
Un an plus tôt, en septembre 2025, seules 22 % des voitures neuves vendues dans le pays étaient électriques, d’après la PFA. Les automobilistes ont commencé à en acheter davantage dès l’été, quand l’État a rouvert le leasing social, et ils ont continué en septembre, pendant que les prix à la pompe battaient des records.
Trois mois de hausse depuis la réouverture du leasing social
En juin, 30 % des voitures neuves vendues en France étaient électriques. Le 16 juillet, l'État a rouvert le leasing social, avec des voitures électriques louées 200 euros par mois au maximum. À la fin du mois, la part de l’électrique était de 35 %, et de 37 % chez les particuliers, d’après AAA Data. La Renault 5 était alors la voiture électrique la plus vendue, avec 3 794 exemplaires. En août, la part de l'électrique a progressé à 38 %, et le Tesla Model Y était de nouveau en tête des ventes électriques.
En septembre, 42 % des voitures neuves immatriculées étaient électriques ou à hydrogène, et 48 % en comptant les hybrides rechargeables. Ce mois-là, 156 629 voitures particulières neuves ont été immatriculées, contre 140 354 en septembre 2025. Sur neuf mois, les immatriculations ont progressé de 4,1 %, à 1 234 952 voitures, dont 31,4 % d’électriques, contre 18,3 % un an plus tôt.
Dans le classement des modèles les plus vendus depuis janvier, les voitures électriques sont en revanche loin de tout rafler.
Peugeot 208 (56 515 immatriculations)
Dacia Sandero (46 489)
Renault Clio VI (38 693)
Tesla Model Y (37 841)
Peugeot 2008 (37 699)
Renault 5 (31 996)
Citroën C3 (28 395)
Peugeot 3008 (26 506)
Dacia Duster (22 432)
Renault Captur (22 123)
Seuls le Tesla Model Y, quatrième, et la Renault 5, sixième, sont des modèles 100 % électriques dans ce top 10. La Peugeot 208 est en tête, avec près de 19 000 exemplaires de plus que le SUV de Tesla.
Le gazole à un prix record, mais une hausse lancée dès juillet
Impossible de passer à côté de la peur du plein. Le 1er septembre, un litre de gazole coûtait en moyenne 2,211 euros en France. Le 19, il fallait payer 2,402 euros. Jamais le gazole n’avait coûté aussi cher dans le pays, d’après prix-carburant.eu, et le litre était encore à 2,372 euros le 30 septembre. Côté essence, le litre d’E10 coûtait 2,053 euros début septembre et 2,149 euros à la fin du mois. Pour un plein de 50 litres de gazole par semaine, un automobiliste paie ainsi plus de 30 euros supplémentaires par mois. Le 22 septembre, le gouvernement a élargi ses aides au carburant, pour 450 millions d’euros. Les grands rouleurs aux revenus modestes toucheront 100 euros, et les employeurs pourront verser à leurs salariés jusqu’à 1 000 euros par an de prime carburant, sans impôt ni charges.
Dans les chiffres de la PFA, rien ne dit combien d’acheteurs ont choisi l’électrique à cause du prix du gazole. Les ventes de voitures électriques ont augmenté dès juillet, avant la flambée de septembre, au moment du retour du leasing social. Deux semaines après sa réouverture, les ménages avaient passé 19 500 commandes. L’État a réservé cette édition aux foyers modestes et prévu 50 000 voitures.
Depuis janvier 2026, il applique aussi un malus plus sévère aux voitures thermiques les plus polluantes, d'après AAA Data. Sur neuf mois, seules 13,7 % des voitures vendues roulaient à l’essence, contre 22,3 % un an plus tôt, et 2,4 % au diesel, contre 5 %. Avec 49,1 % des ventes, dont 5,8 % d’hybrides rechargeables, les hybrides sont toujours la motorisation la plus vendue.
Les acheteurs d’une voiture électrique échappent ainsi à la hausse du gazole, et les foyers modestes profitent en plus d’un loyer en partie payé par l’État. Le gouvernement versera l’aide de 100 euros aux grands rouleurs jusqu'à fin décembre. Pour 2027, son chèque énergie élargi doit encore passer par le vote du budget.