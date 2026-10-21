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Pas du tout. Les états sont des girouettes (au gré des marchés, du capitalisme qui dicte la partition), et la masse suit comme des moutons. Ce n’est pas un avis personnel, c’est une réalité factuelle, notre espèce animale étant très grégaire (comme démontré par l’éthologie, la psychologie sociale, l’histoire, la biologie, la science donc, c’est à dire l’ensemble de notre connaissance).

Notre « état » (qui est un concept) a poussé au gazole, alors c’est devenu le carburant roi. Puis ce même « état » a dit que c’était mal (ah, le concept de Bien et de Mal, qu’il est amusant autant que stupide, comme tous les concepts), alors les moutons se sont mis à bouder le gazole au profit de l’essence. Puis les états ont dit que l’essence c’est mal et qu’il faut se tourner vers l’électricité. Mais ici, la démarche ne concerne pas que les véhicules. On pourrait traduire, pour faire un clin d’oeil à ce vieux slogan publicitaire, par « En France, on n’a pas de pétrole, mais on a de l’électricité. ». Cette volonté entraîne des aberrations incroyables. Le DPE en est une très parlante, avec des situations ridicules à la clé. Il y a un mouvement, une volonté, de rendre la masse hyper dépendante à l’électricité pour tout (alors qu’elle en est déjà très dépendante).

Mais malgré les croyances des moutons persuadés d’avoir tout compris et les publications mainstream qui glorifient ces véhicules électriques, ceux-ci sont encore très minoritaires dans le parc automobile français (3.5% à ce jour, ce qui signifie, dit autrement, que 96.5% des véhicules en circulation en France ne sont PAS des véhicules électriques).

Les personnes soucieuses de la vie, c’est à dire celles ayant une conscience écologique au sens réel de ce terme (aucun rapport avec l’écologie politique, donc), ne peuvent pas adhérer aux véhicules électriques pour de nombreuses raisons. Ce n’est pas seulement la destruction qu’elles engendrent (par la pression sur l’industrie minière, la pire de toutes) ou le fait qu’elles soient 2 à 3 fois plus polluantes à fabriquer, c’est aussi et surtout que notre électricité vient principalement du nucléaire, qui n’est pas dénué de problèmes écologiques sévères quand on y regarde de près.

On ne sait pas fabriquer de l’énergie, on ne sait que transformer une énergie en une autre. Et le capitalisme, la société de consommation, à laquelle le rapport Meadows recommandait de mettre un frein (et on a fait l’inverse, bien évidemment), est totalement dépendante d’une énergie toujours plus grande. Or, il est impossible d’être soucieux de la vie, vertueux et pérenne dans un système qui doit toujours produire plus, consommer plus, et donc détruire toujours plus le monde réel qui est fini, dans le but d’offrir un monde virtuel à ses sujets (maison en béton, électricité, chauffage, confort, écrans, ordinateurs, tout cela est virtuel dans le sens ou c’est totalement déconnecté de notre condition biologique et de la réalité de notre planète, tout en ayant un impact colossal sur la destruction de ce qu’elle offre naturellement).

Ceux qui le savent, qui ont donc la connaissance, ne peuvent que voter contre cette mesure ridicule d’imposer des véhicules aux externalités encore plus désastreuses que les véhicules thermiques.