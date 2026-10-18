Toyota continue de défendre la création d’une catégorie dédiée aux véhicules roulant exclusivement avec des carburants renouvelables. Baptisée VEEF, cette initiative entend accélérer la décarbonation du parc automobile européen, sans pour autant imposer le remplacement immédiat de millions de voitures.
Toyota propose de créer une nouvelle catégorie de véhicules thermiques fonctionnant exclusivement avec des carburants renouvelables. Son nom : VEEF, pour Vehicles running Exclusively on Eligible Fuels. Derrière cette appellation (un peu pompeuse) se cache la volonté de convaincre l’Union européenne de reconnaître ces véhicules comme une solution complémentaire à l’électrification, avec des avantages réglementaires comparables à ceux accordés aux voitures électriques.
VEEF : une nouvelle chance pour les voitures thermiques ?
Pour Toyota, l’enjeu dépasse largement les prochaines nouveautés automobiles. Et si l’Europe compte environ 300 millions de véhicules thermiques en circulation, les remplacer progressivement par des voitures électriques prendra forcément du temps, alors même que la réduction des émissions de CO2 se fait de plus en plus urgente.
Le constructeur japonais estime donc que les carburants renouvelables pourraient contribuer à décarboner le parc existant, sans contraindre les automobilistes à changer de véhicule. Toyota avance même que les ressources disponibles en Europe permettraient d’alimenter des millions de voitures jusqu’en 2040.
Le statut VEEF serait réservé aux véhicules fonctionnant exclusivement avec des carburants renouvelables ou bas carbone, respectant les critères européens de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre sur l’ensemble de leur cycle de vie.
Toyota, BMW, Bosch et Repsol passent à l’essai
L’initiative n’est pas nouvelle, puisque depuis juillet 2026, Toyota, BMW, Bosch et Repsol mènent un projet pilote en Espagne, avec une vingtaine de véhicules de série fonctionnant exclusivement avec de l’essence 100 % renouvelable Nexa 95.
Produite à partir de matières premières conformes aux critères européens, cette essence est donc compatible avec les moteurs existants et les infrastructures de ravitaillement actuelles, ce qui n’impose pas la moindre modification mécanique. Bosch apporte, de son côté, sa technologie Digital Fuel Twin, destinée elle à assurer la traçabilité du carburant et à vérifier son utilisation.
L’objectif est de démontrer qu’une telle solution peut fonctionner en conditions réelles, sans attendre le renouvellement complet du parc automobile. « Nous sommes convaincus que les carburants renouvelables peuvent jouer un rôle clé dans la réduction des émissions de CO2, parallèlement à l’électrification » explique Toyota.
Une alternative crédible, mais pas forcément une solution miracle
Pour le constructeur, plutôt que de miser sur une seule solution (l’électrique), on souhaite associer les véhicules électriques et hybrides, ainsi que ces bons vieux moteurs thermiques, en les alimentant avec des carburants renouvelables.
Bien sûr, si ces carburants peuvent réduire significativement les émissions de gaz à effet de serre sur l’ensemble de leur cycle de vie, ils ne permettent pas pour autant de parler d’émissions nulles. Leur bilan carbone dépendra notamment de leur mode de fabrication et des matières premières utilisées.
Désormais, cette proposition VEEF va donc devoir convaincre les autorités européennes de son intérêt environnemental réel. Toyota espère ainsi ouvrir une voie supplémentaire pour décarboner les transports, sans condamner prématurément des millions de véhicules encore en circulation.