Contrairement à Tesla, Toyota écarte l’autonomie de conduite de « de bout en bout ». Tesla confie la perception, la décision et la conduite à un seul modèle d’intelligence artificielle, sans étape de contrôle intermédiaire.

Toyota privilégie à l’inverse un système « garde-fou », capable de surveiller et de bloquer un comportement inattendu de l’IA selon des règles fixées à l’avance par des ingénieurs. Le constructeur japonais estime que cette architecture peut prévenir environ 60 % des accidents mortels et des blessures actuellement recensés sur les routes. Rivian et Mercedes développent aussi des systèmes concurrents, respectivement Autonomy+ et MB. Drive Assist Pro.

Selon Akihiro Sarada, directeur du centre de développement logiciel de Toyota, l’entreprise développe une technologie de niveau 4 sur le plan technique, mais la commercialisera sous l’appellation « Level 2++ », dans un souci de sécurité et d’explicabilité de la technologie.

Les modèles Toyota commercialisés aujourd’hui proposent déjà un changement de voie assisté et un stationnement automatique, deux fonctions de niveau 2. Le niveau 2++ n’existe pas dans la classification SAE, la référence utilisée par l’industrie pour désigner les degrés d’autonomie. Au niveau 2, le conducteur garde les mains disponibles pendant que la voiture gère la direction et la vitesse. Au niveau 3, le conducteur peut relâcher son attention et n’intervient qu’au signal du système. Au niveau 4, le véhicule n’a plus besoin d’aucune intervention humaine, sur des itinéraires ou des zones définis à l’avance.