Mais pour les débuts de son service de taxi en juin 2025, Tesla a opté des Model Y classiques, dotés d’un volant et de pédales, avec un moniteur de sécurité à bord pour surveiller la conduite. Et si la flotte du constructeur demeure très modeste, il décide de passer la vitesse supérieure. Et ce n’est pas étonnant, le Cybercab étant entré en production il y a quelques semaines.