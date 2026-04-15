« Nous sommes convaincus que la technologie autonome peut compléter et améliorer le réseau de transport londonien, qui est parmi les meilleurs au monde. Nous pouvons contribuer à améliorer la qualité de l’air, à réduire les embouteillages et à rendre les déplacements plus sûrs et plus accessibles », peut-on lire sur son site Internet. Le message est clair : s’implanter sur le long terme pour, pourquoi pas, s’étendre dans d’autres pays européens par la suite ?