Les ingénieurs de Waymo ont pré-entraîné Genie 3 sur un vaste ensemble de vidéos issues de villes américaines, de routes secondaires et de zones rurales. Ils construisent ensuite des scènes dans lesquelles un piéton traverse hors passage protégé, un SUV transporte des meubles instables ou un arbre bloque la chaussée après une tempête. Le Waymo Driver freine, change de voie ou s’immobilise. Les équipes comparent ces décisions avec celles enregistrées lors de trajets réels, puis modifient les commandes de conduite.

Ainsi, il maîtrise la situation en toutes situations. Que ce soit sur le Golden Gate Bridge ou sous une chute de neige simulée, le véhicule ralentit face à un trafic dense. Dans une impasse inondée, il manœuvre entre des objets flottants. Les équipes tentent de gruger le système en changeant l’heure de la journée, déplaçant les autres usagers ou modifiant la configuration des routes pour créer de nouvelles situations. Chaque test confronte le véhicule à un cas limite, et chaque résultat va servir à améliorer et agrémenter les scénarios suivants.

Il n'est donc pas rare de voir apparaître des objets inhabituels dans ces simulations. Les Waymo Drivers pourront très bien rencontrer un tumbleweed géant, la fameuse boule d'herbes sèches qui traverse le désert dans nos westerns d'enfance, mais aussi un éléphant qui traverse une avenue en ville ou un piéton déguisé en dinosaure qui erre sur la chaussée. Charge aux équipes d'évaluer les distances de sécurité et la trajectoire adoptée. Ils replacent ensuite l’obstacle ailleurs ou modifient sa vitesse pour vérifier la cohérence du comportement du véhicule. Ces séquences permettent d’examiner des cas rares que la circulation réelle n’exposerait qu’une fois sur plusieurs millions de kilomètres.