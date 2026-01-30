Cinq mois après la sortie du modèle Genie 3, Google lance "Project Genie" un générateur de mondes expérimental qui va faire beaucoup de bruit.
Google DeepMind, la filiale IA de Google, repousse toujours plus loin les limites de l'imagination. En mars 2024, elle dévoilait Genie, un modèle capable de simuler des environnements basiques. Quelques mois plus tard, en décembre, elle présentait Genie 2, un outil qui pouvait concevoir des mondes interactifs bien plus crédibles. En août 2025, l'équipe frappait encore plus fort avec le déploiement de Genie 3, un modèle particulièrement avancé qui pouvait générer des univers jouables.
C'est cette technologie de pointe qui se trouve derrière « Project Genie », un prototype de recherche dont l'accès vient tout juste d'être ouvert aux utilisateurs américains.
- Génération de mondes interactifs
- Utilisation simple via texte / images
- Prototype créatif innovant
Google ouvre l'accès au générateur "Project Genie"
Après avoir été testé pendant quelques moins par un cercle d'initiés, le nouveau générateur de monde IA, Project Genie, vient enfin d'être mis à disposition des utilisateurs, mais uniquement aux États-Unis. Cet outil innovant est présenté comme un « prototype de recherche expérimental qui permet de créer et d'explorer des mondes. »
Pour créer un environnement interactif avec Project Genie, rien de plus simple : un texte en langage naturel suffit (on peut aussi fournir des visuels). On décrit l'environnement et le personnage de ses rêves, le point de vue et le mode d'exploration à adopter (à pied, à cheval, en voiture, etc.) et en quelques instants, Project Genie lance une session d'exploration de 60 secondes avec une fréquence d'interaction de 20 à 24 images par seconde et une résolution, plutôt fluide, de 720 pixels. Le résultat peut ensuite être téléchargé, ce qui ne gâche rien.
Très impressionnant, Project Genie combine la puissance de Genie 3, de Gemini et de Nano Banana Pro, des technologies qui ont, ces derniers mois, permis à Google de prendre une sacrée longueur d'avance sur la concurrence. Dans son annonce, l'équipe explique notamment que « contrairement aux expériences explorables proposées dans des instantanés 3D statiques, Genie 3 génère le parcours en temps réel, au fur et à mesure de vos déplacements et interactions avec le monde. Il simule la physique et les interactions des mondes dynamiques, tandis que sa fiabilité exceptionnelle permet de simuler n'importe quel scénario réaliste. »
Un outil expérimental, bientôt disponible en France ?
Le générateur de mondes Project Genie dispose pour l'instant de 3 fonctions clés :
- La création d'environnements interactifs : l'équipe a inclut l'option « Esquisse du monde » de Nano Banana Pro pour permettre aux utilisateurs de prévisualiser et d'éditer leurs mondes ;
- L'exploration, avec des chemins générés en temps réel en fonction des actions du personnage ;
- La réinterprétation : on peut tester les créations d'autres utilisateurs et s'en inspirer mais aussi les remixer pour les adapter à ses goûts.
Mais attention, ce projet n'est pas fait que pour s'amuser : il ouvre la voie à de nombreuses applications dans le jeu vidéo, le design, la formation, la robotique et bien d'autres domaines. On le devine, Projet Genie risque d'être pris d'assaut et c'est pourquoi l'équipe Google Deepmind a choisi de limiter l'accès à ce service ainsi que la durée des générations.
Les premiers retours sont d'ores et déjà très prometteurs. TechCrunch explique, par exemple, que la démo était particulièrement bluffante mais que l'outil avait quelques lacunes du côté du photoréalisme. La prise en compte des images reste aléatoire et il y encore du chemin à faire pour améliorer la navigation. Rien de plus normal pour un prototype expérimental qui va probablement beaucoup évoluer dans les mois à venir.
Project Genie est disponible dès aujourd'hui pour les utilisateurs américains majeurs qui disposent d'un abonnement AI Ultra. L'équipe Google DeepMind a toutefois déjà annoncé que l'expérience serait bientôt élargie à d'autres utilisateurs et territoires. On ne sait pas pour vous, mais on a hâte de pouvoir tester cette avancée.