Très impressionnant, Project Genie combine la puissance de Genie 3, de Gemini et de Nano Banana Pro, des technologies qui ont, ces derniers mois, permis à Google de prendre une sacrée longueur d'avance sur la concurrence. Dans son annonce, l'équipe explique notamment que « contrairement aux expériences explorables proposées dans des instantanés 3D statiques, Genie 3 génère le parcours en temps réel, au fur et à mesure de vos déplacements et interactions avec le monde. Il simule la physique et les interactions des mondes dynamiques, tandis que sa fiabilité exceptionnelle permet de simuler n'importe quel scénario réaliste. »