Waymo continue de faire rouler ses robotaxis dans les rues de la Californie. Et même en cas d'accident, le géant du secteur a de bonnes excuses pour valoriser son travail !
On fait difficilement plus connu dans le secteur des robotaxis que l'Américain Waymo, filiale du groupe Alphabet (Google) spécialisée dans les véhicules autonomes. Une société qui ne cesse de grandir, et qui a même commencé à faire ses premiers pas au niveau du Vieux Continent, mais qui n'est pourtant pas exempte d'incidents. Le dernier en date a eu lieu en Californie, un accident pour lequel la direction a eu une excuse assez étrange.
Un robotaxi de Waymo entre en collision avec un enfant
La semaine dernière, un robotaxi de Waymo entrait en collision avec un enfant à la sortie de son école, à Santa Monica. Un accident qui, en plus, s'est effectué dans une situation assez commune, sans difficulté particulière.
Le régulateur américain du trafic a ainsi indiqué que cet incident s'est passé au moment où les parents déposaient leurs enfants devant l'école, avec plusieurs véhicules en double file, et un agent de circulation en action. L'origine de l'accident semble être le fait que l'enfant à traversé la rue en courant, depuis l'arrière d'un des véhicules en double file.
C'est peut-être grave, mais moins qu'avec un être humain
Waymo a de son côté donné sa version des faits. L'entreprise américaine a ainsi indiqué que le robotaxi roulait à environ 27 km/h quand il a détecté l'enfant. Il a en conséquence « freiné brusquement », pour finalement heurter l'enfant à un peu moins de 10 km/h.
Et pour Waymo, son robotaxi a non seulement bien réagi, mais il aurait en plus fait mieux que n'importe quel humain dans cette situation. « Un conducteur humain pleinement attentif dans la même situation aurait percuté le piéton à environ 22 km/h. Cette réduction significative de la vitesse et de la gravité de l'impact démontre l'avantage concret du Waymo Driver en matière de sécurité » s'est ainsi vanté le spécialiste des voitures autonomes.