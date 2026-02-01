La semaine dernière, un robotaxi de Waymo entrait en collision avec un enfant à la sortie de son école, à Santa Monica. Un accident qui, en plus, s'est effectué dans une situation assez commune, sans difficulté particulière.

Le régulateur américain du trafic a ainsi indiqué que cet incident s'est passé au moment où les parents déposaient leurs enfants devant l'école, avec plusieurs véhicules en double file, et un agent de circulation en action. L'origine de l'accident semble être le fait que l'enfant à traversé la rue en courant, depuis l'arrière d'un des véhicules en double file.