Les voitures autonomes Waymo fait de San Francisco samedi un parking géant, à cause d'une grosse panne électrique. Privés de connexion et de feux, les robotaxis sont restés plantés au milieu des carrefours et ont bloqué la circulation.
Samedi, San Francisco a connu une panne de courant d'envergure touchant 130 000 clients de Pacific Gas and Electric (PG&E). Au-delà des désagréments habituels, les véhicules autonomes Waymo, ces taxis sans chauffeur qui naviguent partout dans The City by the Bay, ont décidé de « faire grève ». Car privés de feux de signalisation fonctionnels et de connexion cellulaire stable, les robotaxis se sont immobilisés en pleine rue, ce qui n'a pas manqué de créer des embouteillages monstres dans plusieurs quartiers de la ville.
Quand l'infrastructure électrique de San Francisco fait planter les véhicules autonomes Waymo
Le chaos trouve son origine dans un incendie qui s'est déclenché dans une sous-station électrique à cinq étages, qui a coupé le jus à une bonne partie de la ville. Contrairement aux humains, qui savent encore improviser sans GPS ni feux tricolores, les Waymo ont tout simplement calé. Les images sur les réseaux sociaux parlent d'elles-mêmes, avec par exemple des robotaxis stationnés comme des cônes au milieu d'un carrefour de North Beach, provoquant un embouteillage long comme le Nil.
Sans feux de signalisation fonctionnels, les systèmes de navigation perdent leurs repères habituels. Ensuite, et c'est peut-être le plus problématique, les antennes cellulaires ont soit rendu l'âme, soit elles ont été submergées par tous les habitants qui se ruaient sur leur 4G, faute de Wi-Fi. Du coup, il fut impossible pour les voitures de contacter leur tour de contrôle humaine, pourtant équipée de caméras en direct et de cartes 3D des capteurs.
Waymo a donc rapidement dû suspendre son service dans toute la baie de San Francisco. Suzanne Philion, porte-parole de l'entreprise, explique dans une réaction relayée par The Verge que l'objectif était d'assurer la sécurité des passagers et de dégager les routes pour les services d'urgence. Une décision sage, mais qui souligne la fragilité de ces systèmes face aux imprévus. Heureusement, dès samedi après-midi, PG&E annonçait avoir rétabli le courant pour 114 000 des clients touchés.
Tesla se moque pendant que Waymo suspend son service à San Francisco
Ce genre de couac n'est pas une première. Des vidéos TikTok avaient déjà montré des Waymo figés par un feu défaillant plus tôt cette année, ou coincés lors d'une panne similaire à Austin, au Texas. Un ancien employé avait même lâché le morceau sur Reddit, indiquant que lorsque la situation est ambiguë, le véhicule appelle un superviseur humain et attend gentiment sa réponse. Sauf que sans bande passante disponible, pas de réponse possible.
Elon Musk, qui n'est jamais le dernier pour tacler la concurrence, a sauté sur l'occasion en tweetant que les Tesla Robotaxis n'avaient pas été affectés par la panne. Et effectivement, des utilisateurs ont partagé des vidéos de Tesla circulant normalement avec leur mode FSD activé. La différence d'architecture technique entre les deux systèmes a clairement fait la différence ce samedi noir, mettant en lumière les approches divergentes des constructeurs.
Dimanche soir, après le rétablissement du courant, Waymo, qui tente par ailleurs une incursion en Europe, a relancé ses opérations. L'entreprise reconnaît que la panne « a causé des embouteillages généralisés à San Francisco » et promet de « rapidement intégrer les leçons apprises ». Elle assure aussi avoir « étroitement coordonné avec les autorités » pendant la crise. Visiblement, il reste du boulot avant que les robots soient vraiment autonomes.