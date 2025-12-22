nephermat

et tu fais comment? tu prends le risque de passer au feu (qui n’est plus allumé) ou de faire un créneau ou demi tour de secour en plein milieu de la voie et te prendre une autre voiture, non en l’état y’a pas d’autre solution que stopper le véhicvule la ou il est comme ils le font. Ou avoir une vraie intelligence qui prendrait une décision quasi humaine, mais ca n’existe pas encore.