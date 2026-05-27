Tesla compte 20 véhicules autonomes actifs sur sept jours fin mai 2026, contre 25 fin avril. Toutes opérations confondues, Tesla n'aligne plus que 34 véhicules alors qu'Elon Musk avait annoncé 1 000 de ses Cybercabs sous quelques mois après le lancement d'Austin.
Le service de taxis autonomes de Tesla a démarré à Austin en juin 2025, avec dix Model Y et un moniteur de sécurité assis à l'avant. Depuis, on attend toujours la montée en puissance promise. D'après le dernier relevé du suivi indépendant du Robotaxi Tracker, on recensait 28 véhicules sans surveillance humaine à Austin, 5 à Dallas et 6 à Houston. Au moment du lancement texan, Elon Musk promettait mille voitures sous quelques mois, et plus d'un million de Tesla autonomes déployées d'ici fin 2026.
En Californie, des limousines comptées comme des robotaxis
Fin avril, Tesla recensait 107 véhicules actifs dans la baie de San Francisco, sur 165 au total. Désormais, il en reste 9. Mais ces voitures californiennes n'ont jamais roulé sans conducteur. Pat Tsen est directrice adjointe à la Commission des services publics de Californie. Dans un podcast spécialisé en mars 2026, quand l'animateur a parlé de son trajet payant en « robotaxi » à San Francisco, elle l'a immédiatement corrigé. Tesla n'exploite aucun service de véhicules autonomes dans l'État, selon elle.
Le constructeur détient en Californie un permis de transporteur affrété, le TCP, le même que celui d'une société de limousines. Sous ce statut, un conducteur humain garde le volant et reste responsable du trajet. Dans le document déposé auprès du régulateur en février 2026, il est question, explique Tesla, d'un système de niveau 2, avec chauffeur à bord et opérateurs à distance titulaires d'un permis américain.
Cette classification dispense Tesla du reporting imposé aux vrais robotaxis. Waymo transmet ses données par trajet, avec les kilomètres parcourus et les immobilisations. Tesla ne déclare rien, puisqu'elle n'opère pas, aux yeux du régulateur, de véhicules autonomes. Tesla s'en sort bien car malgré cette chute de 107 à 9 voitures, le constructeur ne « retire » donc aucun robotaxi réel de son comptage, car il s'agissait de limousines électriques rebaptisées.
Quatre fois plus d'accidents que les conducteurs humains
Elon Musk a déclaré aux investisseurs que la validation de sécurité limite l'expansion. Tesla a déposé auprès de l'agence fédérale NHTSA quatorze déclarations d'accidents à Austin depuis juin 2025, dont cinq entre décembre 2025 et janvier 2026. On connaît seulement la vitesse et l'objet heurté pour chacun, car Tesla caviarde le récit de tous ses accidents au titre du secret commercial.
Tesla a parcouru environ 1,3 million de kilomètres depuis juin 2025 dans la ville texane. Quatorze accidents sur cette distance, cela fait un choc tous les 92 000 kilomètres. Tesla compte pour sa part une collision légère tous les 368 000 kilomètres, d'après son propre rapport de sécurité. Le parc autonome accroche donc quatre fois plus souvent qu'un conducteur humain. Or un moniteur formé occupait le siège avant à chaque trajet, prêt à reprendre la main. Mais chaque voiture supplémentaire roule davantage, accumule des kilomètres et multiplie les risques de collision. Selon notre confrère Electrek, ce serait la raison pour laquelle Tesla retire des véhicules au lieu d'en ajouter.
Elon Musk attend une réécriture logicielle, la version 15 du Full Self-Driving, avant d'élargir franchement la flotte. Il repousse l'échéance à fin 2026 ou début 2027. Son concurrent direct Waymo aligne pendant ce temps près de 3 000 robotaxis dans plusieurs villes américaines et prépare Atlanta, Miami et Washington.