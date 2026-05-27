Elon Musk a déclaré aux investisseurs que la validation de sécurité limite l'expansion. Tesla a déposé auprès de l'agence fédérale NHTSA quatorze déclarations d'accidents à Austin depuis juin 2025, dont cinq entre décembre 2025 et janvier 2026. On connaît seulement la vitesse et l'objet heurté pour chacun, car Tesla caviarde le récit de tous ses accidents au titre du secret commercial.

Tesla a parcouru environ 1,3 million de kilomètres depuis juin 2025 dans la ville texane. Quatorze accidents sur cette distance, cela fait un choc tous les 92 000 kilomètres. Tesla compte pour sa part une collision légère tous les 368 000 kilomètres, d'après son propre rapport de sécurité. Le parc autonome accroche donc quatre fois plus souvent qu'un conducteur humain. Or un moniteur formé occupait le siège avant à chaque trajet, prêt à reprendre la main. Mais chaque voiture supplémentaire roule davantage, accumule des kilomètres et multiplie les risques de collision. Selon notre confrère Electrek, ce serait la raison pour laquelle Tesla retire des véhicules au lieu d'en ajouter.

Elon Musk attend une réécriture logicielle, la version 15 du Full Self-Driving, avant d'élargir franchement la flotte. Il repousse l'échéance à fin 2026 ou début 2027. Son concurrent direct Waymo aligne pendant ce temps près de 3 000 robotaxis dans plusieurs villes américaines et prépare Atlanta, Miami et Washington.