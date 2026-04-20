Reste à voir si ce nouveau déploiement se fera de manière progressive. Si c’est effectivement le cas, Tesla sera d’autant plus en concurrence avec Waymo, la filiale d’Alphabet qui vient de commencer les tests à Londres. La société d’Elon Musk a encore un très long chemin à parcourir pour rivaliser, alors que la Californie ne lui a toujours pas fourni de licence pour opérer des taxis entièrement autonomes.