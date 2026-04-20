Les robotaxis de Tesla s’exportent dans deux villes américaines supplémentaires, a annoncé en grande pompe le constructeur. Mais ne serait-ce qu’un énième coup de com’ ?
Les taxis autonomes d’Elon Musk circulent à Austin, dans le Texas, depuis le mois de juin 2025. Depuis, Tesla a indiqué vouloir étendre ses opérations à davantage de villes américaines, sans jamais passer à l'action. C’est désormais le cas : dans une publication partagée ce 18 avril, elle annonce l’arrivée immédiate de ses robotaxis à Houston et Dallas, deux autres villes situées dans l’État du Sud.
Le timing n’est pas anodin
Problème, selon les données du Robotaxi Tracker, qui surveille la disponibilité du service en temps réel, les deux déploiements affichent entre 0 % et 2 % de disponibilité depuis le lancement. Concrètement, cela signifie la présence d’une voiture par ville, peut-être deux, indique le média spécialisé Electrek.
Et si l’on creuse un peu, le timing de cette annonce n’a rien du hasard. Les résultats du premier trimestre 2026 de Tesla sont attendus ce mercredi 22 avril, alors que le contexte financier est plutôt difficile pour la marque. Celle-ci a livré 358 023 véhicules au premier trimestre, en deçà des attentes des analystes et en net recul par rapport aux 418 227 unités du trimestre précédent.
D’ailleurs, ce n’est pas la première fois que Tesla adopte une telle approche. En janvier, quelques jours avant son bilan financier, elle a annoncé des trajets sans aucun chauffeur de sécurité. De quoi faire bondir le titre de 4 %, puis la majorité des véhicules concernés ont disparu quatre semaines plus tard…
Tesla patine
Si Tesla était réellement confiante dans sa technologie, la logique voudrait qu’elle densifie avant tout son offre à Austin, où elle opère sur une zone d’environ 600 kilomètres carrés. Or, l’entreprise a déclaré 15 accidents à la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), régulateur fédéral de la sécurité routière, depuis le lancement. Un taux environ quatre fois supérieur à celui des conducteurs humains.
Reste à voir si ce nouveau déploiement se fera de manière progressive. Si c’est effectivement le cas, Tesla sera d’autant plus en concurrence avec Waymo, la filiale d’Alphabet qui vient de commencer les tests à Londres. La société d’Elon Musk a encore un très long chemin à parcourir pour rivaliser, alors que la Californie ne lui a toujours pas fourni de licence pour opérer des taxis entièrement autonomes.
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