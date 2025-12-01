Au premier abord, vous pourriez vous demander quel est le rapport entre ces technologies et une dette qui a dépassé les 38 000 milliards de dollars. Eh bien, pour Elon Musk, le développement rapide de ces technologies devrait entraîner dans les années à venir un gain de productivité tellement exceptionnel que la richesse nationale exploserait.

Pour l'homme d'affaires, la richesse nationale se mettrait alors à croître beaucoup plus rapidement que les déficits, ce qui rendrait au fur et mesure du temps la dette (considérée sous le rapport dette/PIB) beaucoup plus soutenable. « Si la production réelle des services aux entreprises augmente plus lentement que la masse monétaire, vous avez de l'inflation. C'est aussi simple que cela. Donc, si l'IA et la robotique entraînent une augmentation spectaculaire de la production de biens et de services, vous aurez probablement de la déflation » résume-t-il.

Elon Musk estime que dans trois ans, grâce à ces technologies, la production de biens et de services sera plus rapide que la croissance de la masse monétaire. En somme, xAI et Optimus seront indispensables à l'avenir des États-Unis, si l'on comprend bien le milliardaire.