L'homme le plus riche du monde a la solution pour régler la crise des dettes souveraines. Et sans étonnement, ça passerait par ses marottes habituelles !
La dette des États est une des grands problèmes de l'époque, comme on le sait particulièrement bien en France ces dernières années. Et s'il y a un homme qui aime les grands problèmes, pour lesquelles il a toujours des solutions à proposer, c'est bien Elon Musk. Le patron de Tesla s'est ainsi penché sur la question à l'occasion d'une intervention récente, et a promu les nouvelles technologies pour se sortir de ce piège.
Le problème de la dette est insurmontable… sauf si l'IA et la robotique se mettent à faire tout le travail
Même s'il n'est plus à la tête du DOGE, Elon Musk reste préoccupé par la dette monstrueuse des États-Unis. Il s'en est ainsi encore ouvert récemment dans une interview avec le podcaster Nikhil Kamath, à l'occasion de laquelle il a aussi donné ce qui est pour lui la solution.
« Vous savez que la dette américaine est actuellement extrêmement élevée et que les intérêts sur cette dette dépassent le budget militaire total des États-Unis, rien que les intérêts, et que cela va continuer à augmenter, du moins à court terme. Je pense donc que la seule chose qui puisse résoudre la situation de la dette, c'est l'IA et la robotique » a-t-il glissé.
Pour Elon Musk, il suffit de faire exploser la richesse nationale (c'est simple)
Au premier abord, vous pourriez vous demander quel est le rapport entre ces technologies et une dette qui a dépassé les 38 000 milliards de dollars. Eh bien, pour Elon Musk, le développement rapide de ces technologies devrait entraîner dans les années à venir un gain de productivité tellement exceptionnel que la richesse nationale exploserait.
Pour l'homme d'affaires, la richesse nationale se mettrait alors à croître beaucoup plus rapidement que les déficits, ce qui rendrait au fur et mesure du temps la dette (considérée sous le rapport dette/PIB) beaucoup plus soutenable. « Si la production réelle des services aux entreprises augmente plus lentement que la masse monétaire, vous avez de l'inflation. C'est aussi simple que cela. Donc, si l'IA et la robotique entraînent une augmentation spectaculaire de la production de biens et de services, vous aurez probablement de la déflation » résume-t-il.
Elon Musk estime que dans trois ans, grâce à ces technologies, la production de biens et de services sera plus rapide que la croissance de la masse monétaire. En somme, xAI et Optimus seront indispensables à l'avenir des États-Unis, si l'on comprend bien le milliardaire.