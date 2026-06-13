Pour obtenir les homologations européennes, Tesla a publié sur X des données collectées sur 23,6 millions de kilomètres parcourus aux Pays-Bas. Sur les 16,6 millions de kilomètres autoroutiers, aucune collision avec le FSD activé ne s'est produite. Sur l’ensemble du réseau néerlandais, le rapport est de 3,5 fois moins de collisions qu’en conduite manuelle avec assistances actives, et de 14,9 fois moins de freinages d’urgence. Sur cette base, la Færdselsstyrelsen a estimé que le FSD contribue positivement à la sécurité routière. Elle a toutefois tenu à préciser, dans un encadré de son communiqué officiel, que le conducteur garde l’entière responsabilité de la conduite.

Cette notion de responsabilité est très importante dans les prétoires américains. Tesla fait face à des procès atteignant jusqu’à 13,4 milliards d’euros selon les estimations des analystes, liés aux systèmes Autopilot et FSD. Devant chaque tribunal, les avocats du constructeur ont la même plaidoirie. Le conducteur surveille le système en permanence, et toute collision engage sa responsabilité. Un jury fédéral américain a pourtant accordé 224 millions d'euros de dommages aux victimes de l’affaire Benavides, un accident mortel survenu avec l’Autopilot engagé. Tesla avait refusé avant le procès un accord à 55 millions d’euros. La juge Beth Bloom a confirmé le verdict et rejeté la demande d’annulation du constructeur.

Fin mai, le compte officiel Tesla avait déjà publié la séquence d’un conducteur qui préparait un expresso mains libres pendant que le FSD conduisait. En bas d’image, on lisait en petits caractères que le conducteur devait « superviser activement le système en permanence ». Tesla a choisi et publié ces deux séquences pour promouvoir le FSD. Les plaignants dans les procès en cours disposent désormais de ces vidéos comme pièces issues du compte X officiel du constructeur.