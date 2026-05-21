Et ce n’est pas tout. La Grèce a également annoncé un projet de loi imminent pour accorder la même homologation que les Néerlandais, ce qui en ferait le troisième pays européen à autoriser le FSD. En Irlande, Tesla est déjà en discussion active avec les autorités nationales pour obtenir le feu vert. Une dynamique qui paraît très encourageante pour le fabricant. En janvier, Musk assurait que le système serait rapidement adopté par l’UE.