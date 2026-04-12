Dans son annonce sur X, Tesla Europe affirme qu'« aucun autre véhicule ne peut faire ça ». La RDW elle-même contredit cette affirmation dans son communiqué. L'autorité rappelle que BMW dispose déjà d'une approbation pour la conduite mains libres sur autoroute avec changement de voie automatique. Ford a obtenu une exemption Article 39 pour son système BlueCruise, qui permet également de lâcher le volant sur autoroute.

La différence avec le FSD de Tesla tient à l'étendue des situations couvertes. Le système de Tesla prend en charge la conduite urbaine, les ronds-points, les intersections et le stationnement. Ses concurrents se limitent aux portions autoroutières. Une avancée réelle, mais pas l'exclusivité que le marketing de la marque laisse entendre.

La suite du calendrier reste incertaine. Tesla annonce viser une « harmonisation européenne cet été ». Concrètement, la RDW doit notifier la Commission européenne, puis les 27 États membres devront voter à la majorité. Certains analystes estiment que l'Allemagne et la France exigeront leurs propres évaluations nationales, repoussant le déploiement généralisé à fin 2026, voire 2027.

Pour la France, rien n'est acquis. Les démonstrations organisées en décembre dernier dans dix villes françaises relevaient de l'opération de communication, pas de l'homologation. Les régulateurs français n'ont pas encore statué. En attendant, le FSD reste désactivé sur les Tesla hexagonales, et le restera jusqu'à nouvel ordre.

La RDW insiste par ailleurs sur un point crucial : FSD Supervised n'est pas un système de conduite autonome. C'est un système d'assistance au conducteur, aussi avancé soit-il. Le conducteur doit rester attentif, ses mains disponibles pour reprendre le volant à tout instant. Le système surveille en permanence la direction du regard et désactive la fonction si l'attention faiblit. Tesla vend du rêve autonome, les régulateurs européens rappellent la réalité juridique.