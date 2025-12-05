Francis7

Comme les technologies ont évolué alors les termes qui définissent les lois deviennent flous au fur et à mesure. Jusqu’au jour où il y aura un vide juridique. L’interdiction du téléphone au volant envisage l’interdiction de tenir un téléphone dans sa main en conduisant parce que cela détourne l’attention du conducteur. Mais si l’on peut accomplir les mêmes tâches sans toucher à son téléphone, jusqu’où pourrions nous aller ? Le soucis reste quand même le détournement de l’attention du conducteur.