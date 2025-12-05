Selon Elon Musk, les conducteurs Tesla peuvent désormais envoyer des textos tout en conduisant lorsque le Full Self-Driving (FSD) est activé. Problème, cette pratique est illégale dans la plupart des endroits où le dispositif est disponible.
Si chaque véhicule Tesla est équipé du système d'aide à la conduite Autopilot, le FSD, lui, n'est pour le moment accessible qu'aux États-Unis, en Australie, au Canada, en Chine, au Mexique, en Nouvelle-Zélande et à Porto Rico pour 8 000 dollars supplémentaires.
Il pousse plus loin les capacités d'automatisation en permettant au véhicule de se déplacer, de changer de voie, de s'arrêter aux feux et de se garer avec une intervention humaine minimale. Et depuis la dernière mise à jour, il permet également d'envoyer des messages tout en conduisant « selon le contexte du trafic environnant », a fait savoir Elon Musk dans un tweet.
La loi selon Musk
Une déclaration très osée lorsque l'on sait que près des 50 États américains ont interdit l'envoi de SMS au volant, et qu'environ la moitié d'entre eux a rendu illégale toute utilisation d'un téléphone portable au volant. Même son de cloche dans les autres pays où le FSD est déployé.
D'autant que le Full Self-Driving est loin d'être exempt de tout reproche. Au mois d'octobre, la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), le régulateur américain du trafic routier, lançait une nouvelle enquête suite à 58 accidents impliquant potentiellement la fonctionnalité.
De même, cet été, la responsabilité de l'Autopilot a été reconnue pour la première fois dans un accident mortel, car il induit les conducteurs en erreur en réduisant leur vigilance. Pour rappel, le FSD, contrairement à ce que son nom indique, ne rend pas les voitures Tesla autonomes.
Arrivée imminente en Europe ?
Pas sûr que ce genre de sorties rassure les autorités européennes, alors que le constructeur tente de lancer le Full Self-Driving sur le Vieux Continent. Dans plusieurs pays, notamment en France, en Allemagne ou en Espagne, la marque organise des programmes d'essai pour éduquer les conducteurs intéressés et surtout, convaincre du bien-fondé de cette technologie en matière de sécurité routière.
Si les régulateurs sont effectivement frileux sur ces sujets, il semblerait que Tesla soit proche de pouvoir déployer le FSD en Europe. Mais attention, le téléphone au volant est interdit par la loi chez nous.
