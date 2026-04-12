Tesla Europe a posté sur X que « no other vehicle can do this ». Ce n'est pas tout à fait le cas.

Comme le prouve la RDW, BMW dispose d'une approbation pour la conduite mains libres sur autoroute avec changement de voie automatisé, et Ford a obtenu une autorisation comparable pour BlueCruise via l'article 39.

Le FSD Supervised est par ailleurs classifié au niveau 2 d'automatisation. Le conducteur n'a pas à maintenir les mains sur le volant, mais ses yeux doivent rester sur la route à tout moment. Des capteurs surveillent le regard et la disponibilité du conducteur à reprendre le contrôle. Si le système détecte une inattention prolongée, il émet des alertes progressives et peut se désactiver temporairement. Avec ce dispositif, impossible donc de lire ou regarder son téléphone au volant. Tesla devra par ailleurs transmettre des rapports d'incidents à la RDW au minimum une fois par an.

Waymo prépare un lancement en véhicules entièrement sans conducteur à Londres, un système de niveau 4 où aucune intervention humaine n'est requise alors que le FSD Supervised exige un conducteur attentif en permanence. La RDW avait d'ailleurs retardé l'approbation d'environ trois semaines fin mars, après avoir publiquement corrigé des annonces prématurées de Tesla.

Elon Musk l'apprend à ses dépens, pour le moment, ce sont les régulaturs européens qui ont les mains sur le volant de son FSD Supervised, n'en déplaise à ses agendas marketing.