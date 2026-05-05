Et leurs inquiétudes portent sur plusieurs points concrets. Par exemple, un enquêteur de l’Agence suédoise des transports s’est dit « assez surpris » d’apprendre que le FSD autorisait les dépassements de vitesse, estimant qu’une telle fonctionnalité devrait être interdite. Son homologue finlandais a quant à lui mis en doute la capacité du système à fonctionner en toute sécurité sur des routes verglacées. Les régulateurs nordiques ont également soulevé la question des orignaux sur les routes, car il s’agit d’un risque bien réel dans la région.