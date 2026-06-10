L'assistant de conduite autonome de Tesla, le fameux FSD, continue de séduire en Europe. Au point qu'un nouveau pays du Vieux Continent vient d'autoriser son utilisation.
Pendant longtemps, l'assistant Full Self-Driving (FSD), qui permet une conduite semi-autonome au sein des Tesla, n'avait pas droit de cité en Europe. Mais les choses ont changé en 2026, avec une première autorisation donnée au mois d'avril dernier par la firme d'Elon Musk du côté des Pays-Bas. Depuis, plusieurs autres nations leur ont emboîté le pas.
L'assistant FSD de Tesla est autorisé au Danemark
Tesla avance doucement, mais sûrement, en Europe. Son assistant de conduite semi-autonome Full Self-Driving (FSD), dit de niveau 2+, et capable de prendre des décisions seuls avec un chauffeur qui peut lâcher le volant, est homologué dans une nouvelle nation européenne.
Après les Pays-Bas, puis, un peu plus tard, l'Estonie et la Lituanie, c'est une quatrième nation européenne, au nord du Vieux Continent, qui lui dit oui : le Danemark. Tesla vient d'annoncer cette autorisation sur le réseau social X, promettant que « le déploiement commencera bientôt. »
Pour la France, il faudra sûrement attendre l'approbation de la Commission européenne
Ce déploiement sera mis en place par une mise à jour à distance de Tesla, qui bénéficiera aux propriétaires d'un véhicule ayant coché la case. Pour rappel, seuls les automobilistes possédant une Tesla intégrant le « Hardware
4 » (disponible seulement sur les véhicules produits à partir de 2023) peuvent avoir droit au FSD, qui par ailleurs coûte un abonnement de 99 euros par mois (ou 49 euros par mois pour ceux ayant déjà l'Autopilot étendu).
À noter que cette autorisation, comme l'explique l'Autorité danoise du trafic routier, n'est que provisoire, en attendant que la Commission européenne se prononce. Une étape qui peut expliquer pourquoi on n'entend pour le moment pas parler de potentielle homologation du FSD en France - Paris doit sûrement attendre une décision européenne, la prochaine réunion du comité technique étant programmée pour le mois de juillet prochain.