Tesla avance doucement, mais sûrement, en Europe. Son assistant de conduite semi-autonome Full Self-Driving (FSD), dit de niveau 2+, et capable de prendre des décisions seuls avec un chauffeur qui peut lâcher le volant, est homologué dans une nouvelle nation européenne.

Après les Pays-Bas, puis, un peu plus tard, l'Estonie et la Lituanie, c'est une quatrième nation européenne, au nord du Vieux Continent, qui lui dit oui : le Danemark. Tesla vient d'annoncer cette autorisation sur le réseau social X, promettant que « le déploiement commencera bientôt. »