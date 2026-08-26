Car Waymo s’impose comme un poids lourd de la conduite autonome. La société américaine revendique plus de 20 millions de trajets effectués et des centaines de milliers de courses commerciales chaque semaine. S ur sa terre natale, elle opère déjà des services dans 11 villes, et a même décidé de restreindre son partenariat exclusif avec Uber, signe qu’elle n’a plus besoin de s’appuyer sur une plateforme tierce pour croître.