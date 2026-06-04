La France a ouvert la voie aux systèmes de conduite autonome de niveau 3 depuis le 1er septembre 2022, mais l'essentiel de ce qui roule reste cantonné au transport collectif. Le projet le plus avancé, baptisé Mach 2, doit mettre en service dès 2026 une flotte de six minibus électriques de 6 mètres dans le centre-ville de Châteauroux (environ 43 000 habitants), en niveau 4, sans opérateur à bord et supervisés à distance. Il n'est pas porté par un constructeur seul mais par un consortium de six acteurs français (Renault, EasyMile, Equans, Keolis, Alstom et StatInf), où c'est EasyMile, et non Renault, qui fournit le système de conduite autonome. WeRide, de son côté, a fait circuler une navette de démonstration à Orléans en novembre 2025, avec un conducteur à bord : service commercial à Madrid, démonstration supervisée en France.

L'Allemagne a pris une longueur d'avance en adoptant un cadre légal pour le niveau 4 dès 2021, ce qui a rendu son territoire plus attractif pour ce type de déploiement. L'Espagne mise sur une approche plus pragmatique : autoriser d'abord le service commercial avec un superviseur à bord, accumuler des données réelles, puis libéraliser. La France, elle, avance sur le transport public autonome (la navette de Châteauroux en est la preuve concrète), mais n'a pas encore de cadre pour un service commercial de robotaxi à la demande, le modèle que poussent justement Uber et ses partenaires.

Le service commercial de WeRide démarrera à Madrid avant la fin 2026, un superviseur au volant. La France, elle, fait déjà rouler des navettes publiques sans conducteur à Châteauroux, mais pour héler un robotaxi à la demande, il faudra patienter. On nous avait pourtant promis des taxis volants pour les JO de 2024 ; ils ne sont jamais venus non plus.