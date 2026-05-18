Zagreb est entrée dans l’histoire de la mobilité. Pour la première fois en Europe, n’importe qui peut y commander un taxi autonome via une application.
Aux États-Unis, Waymo assure déjà plus de 250 000 courses payantes par semaine dans plusieurs grandes villes, tandis qu’en Chine, des acteurs comme Pony.ai ou Baidu déploient leurs flottes à grande échelle. La course à la mobilité autonome commerciale est lancée depuis plusieurs années sur ces deux marchés ; l’Europe, elle, accusait un retard flagrant, freinée par des cadres réglementaires plus complexes et une industrie locale moins avancée sur le sujet.
Mais le Vieux Continent commence tout juste à se réveiller. Waymo a entamé des tests à Londres avec des véhicules équipés de conducteurs de sécurité, dans l’espoir d’un lancement commercial dans la capitale britannique d’ici à la fin de l’année. Mais c’est finalement Zagreb qui pose sa pierre à l’édifice.
Partenariat avec Pony.ai
Verne, une start-up croate née dans l’écosystème Rimac, vient de lancer le tout premier service commercial de robotaxi de l’Union européenne (UE), révèle Reuters. Celui-ci repose sur une flotte de dix SUV électriques, des Arcfox Alpha T5 du constructeur chinois BAIC, équipés du système de conduite autonome de septième génération développé par Pony.ai.
Pour réserver une course, les utilisateurs passent par l’application Verne, qui permet de se déplacer de point à point à l’intérieur de la zone de service, couvrant les quartiers clés de la capitale croate ainsi que son aéroport international, soit environ 91 kilomètres carrés.
Si les véhicules circulent de façon entièrement autonome, un opérateur de sécurité formé reste malgré tout derrière le volant, du moins pendant la phase initiale de déploiement. En cas de situation imprévue, les voitures peuvent également être supervisées à distance depuis un centre d’opérations. Et ce n’est pas tout, des écrans installés à l'intérieur des habitacles permettent également aux passagers de communiquer avec l’équipe à distance pendant le trajet.
Des projets d’expansion déjà à l’étude
À noter que l’accès reste pour l’instant limité : environ 300 utilisateurs ont déjà été vérifiés et peuvent utiliser le service, tandis que plusieurs milliers d’autres sont en liste d’attente. Verne prévoit par ailleurs d’intégrer sa flotte à la plateforme Uber prochainement, ce qui devrait considérablement élargir la base d’utilisateurs potentiels.
Au-delà de Zagreb, l’entreprise voit beaucoup plus grand. Des discussions sont déjà en cours avec 11 villes dans l’Union européenne, au Royaume-Uni et au Moyen-Orient, et plus de 30 villes supplémentaires sont actuellement à l’étude. Verne travaille par ailleurs au développement de son propre véhicule dédié, un robotaxi deux places sans volant ni pédales, conçu de zéro pour la mobilité autonome.