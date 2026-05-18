Si les véhicules circulent de façon entièrement autonome, un opérateur de sécurité formé reste malgré tout derrière le volant, du moins pendant la phase initiale de déploiement. En cas de situation imprévue, les voitures peuvent également être supervisées à distance depuis un centre d’opérations. Et ce n’est pas tout, des écrans installés à l'intérieur des habitacles permettent également aux passagers de communiquer avec l’équipe à distance pendant le trajet.