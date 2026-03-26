Des robotaxis qui commenceront à rouler en Croatie. Les partenaires compteront un autre associé pour travailler sur place, la start-up croate Verne, qui sera propriétaire de la flotte de robotaxis, et qui aura la charge de la gestion des opérations quotidiennes. Les sociétés commenceront par proposer des courses dans la capitale, Zagreb, où elles ont déjà effectué des essais sur route.

Uber, Pony.ai et Verne « ont pour objectif de mettre en place une stratégie évolutive en vue de la mise en place de services de robotaxis à Zagreb et, à terme, éventuellement dans d'autres villes européennes et sur d'autres marchés, avec l'intention de développer une flotte de plusieurs milliers de robotaxis au cours des prochaines années », selon un communiqué commun. De quoi rendre encore plus attractif ce pays, très apprécié des touristes, et donc cette activité représente 20% de son PIB.