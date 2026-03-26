Le géant du VTC cherche à vite avancer dans le secteur des robotaxis. Et l'Europe va pouvoir bénéficier de ses services !
Les robotaxis sont aujourd'hui déjà une réalité en Chine ou aux États-Unis, comme peuvent en témoigner les Californiens, habitués aux véhicules de la compagnie Waymo - cette dernière veut aussi à l'avenir conquérir l'Europe, et vise d'abord la ville de Londres. Uber, qui s'inscrit comme son concurrent chez nous, a présenté un taxi autonome au mois de janvier dernier, et va lui aussi commencer à se développer en Europe - à partir d'un autre pays.
Uber s'associe au Chinois Pony.ai pour conquérir l'Europe
Uber est le grand nom des VTC. Et la société espère à l'avenir être aussi celui des robotaxis. Ça pourrait être le cas en Europe à l'avenir, puisque le géant américain va prochainement se déployer chez nous, dans un pays d'Europe centrale.
Et pour ce faire, Uber a noué un partenariat avec l'entreprise chinoise Pony.ai. Cette dernière, une des leaders dans le domaine en Chine, fournira la technologie de conduite autonome qui sera intégrée aux robotaxis d'Uber.
La Croatie, premier point de chute sur le Vieux Continent
Des robotaxis qui commenceront à rouler en Croatie. Les partenaires compteront un autre associé pour travailler sur place, la start-up croate Verne, qui sera propriétaire de la flotte de robotaxis, et qui aura la charge de la gestion des opérations quotidiennes. Les sociétés commenceront par proposer des courses dans la capitale, Zagreb, où elles ont déjà effectué des essais sur route.
Uber, Pony.ai et Verne « ont pour objectif de mettre en place une stratégie évolutive en vue de la mise en place de services de robotaxis à Zagreb et, à terme, éventuellement dans d'autres villes européennes et sur d'autres marchés, avec l'intention de développer une flotte de plusieurs milliers de robotaxis au cours des prochaines années », selon un communiqué commun. De quoi rendre encore plus attractif ce pays, très apprécié des touristes, et donc cette activité représente 20% de son PIB.
- Une interface sobre et intuitive pour simplifier la réservation d'une course
- Un paiement sécurisé et pensé pour faciliter les démarches
- Un service de transport privé combiné au service de restauration Uber Eats