Waymo n'a pas encore lâché ses robots taxis sur les Champs-Élysées, mais le signal est difficile à ignorer. La filiale d'Alphabet, héritière directe du projet de voiture autonome de Google, vient d'immatriculer Waymo France.

Et l'objet social de cette nouvelle entité ne laisse guère de place au doute : il y est question de transport à la demande à l'aide de véhicules autonomes, mais aussi de services permettant à d'autres acteurs de commercialiser ce type d'offre.

Une offensive européenne qui se dessine

Cette création de filiale ne veut pas dire qu'un taxi sans conducteur pourra être commandé demain matin à Paris. Le chemin reste long, réglementé et politiquement sensible. Mais elle s'inscrit dans une séquence beaucoup plus large.