La filiale de Google a pourtant fait les choses dans les règles. En août dernier, elle avait obtenu un premier permis municipal pour huit Jaguar I-PACE équipés de conducteurs humains de sécurité, cantonnés à Manhattan au sud de la 112th rue et à Downtown Brooklyn. Aucune collision n'avait été signalée pendant la période de test. Fin janvier, la gouverneure Kathy Hochul avait soumis au budget de l'État une proposition pour légaliser les robotaxis commerciaux hors de New York City, à Buffalo ou Rochester notamment. Mais un mois plus tard, elle la retirait. « Sur la base des conversations avec les parties prenantes, y compris la législature, il était clair que le soutien n'était pas là pour faire avancer cette proposition », avait alors déclaré un porte-parole de la gouverneure.

Et pour cause, derrière ce recul, une mobilisation syndicale coordonnée. La New York Taxi Workers Alliance, qui représente environ 28 000 chauffeurs, et le Transport Workers Union, dont le président international John Samuelsen a dénoncé « la Waymo-isation de New York », ont fait pression sur les élus pendant des semaines. Le marché new-yorkais pèse lourd dans ce rapport de forces : les médaillons de taxi, qui valaient plus d'un million de dollars avant l'arrivée d'Uber et Lyft, ont chuté sous 200 000 dollars. Les chauffeurs ne souhaitent pas traverser une seconde crise du même type. Si l'on ajoute à cette fronde syndicaliste le soutien total du nouvel édile de Big Apple, Zohran Mamdani, il n'en faut pas plus pour fermer la ville aux Waymo.