La répartition des rôles, elle, ne bouge pas d'un iota : Pony.ai fournit sa conduite autonome de niveau 4 (celle qui se passe de conducteur sur un périmètre défini, pour ceux qui auraient manqué les épisodes précédents), Uber apporte sa plateforme de réservation et son vivier de passagers. À Zagreb, n'importe qui peut déjà commander l'un de ces véhicules depuis l'application de Verne, l'arrivée sur celle d'Uber étant annoncée pour bientôt. L'opérateur croate développe par ailleurs un robotaxi deux places conçu sans volant ni pédales. Pour le groupe chinois, coté au Nasdaq et à Hong Kong, chaque ville gagnée sur le Vieux Continent sert d'argument commercial. L'Europe est devenue en quelques mois le terrain d'expansion privilégié des spécialistes chinois de la conduite autonome.

Zagreb roule, Madrid s'équipe, et la France dans tout ça ?

Le paysage européen se remplit à vue d'œil, et presque toujours avec les mêmes accents. Uber a déjà promis ses robotaxis WeRide à Madrid avant fin 2026, aux portes de la France, pendant que Momenta prépare Munich. Londres, de son côté, cumule les essais de Waymo, de Wayve et de Baidu, dont les véhicules ne prendront de passagers qu'à partir de 2027. Sur la petite vingtaine de partenariats de conduite autonome noués par Uber, une majorité implique des entreprises chinoises, un détail qui commence à faire tousser côté souveraineté.

La France, elle, observe depuis le bord de la route, et pas uniquement par manque d'appétit des opérateurs. Le pays autorise la conduite déléguée de niveau 3 depuis septembre 2022, et des navettes autonomes circulent déjà sur des lignes fixes (le Robobus de la Drôme, par exemple, depuis mars 2025). Un service commercial de robotaxi à la demande, sans conducteur à bord, ne dispose en revanche d'aucun cadre dédié : les expérimentations se négocient au cas par cas. Le ministère des Transports vient pourtant de montrer que les lignes peuvent bouger, en ouvrant fin juillet l'homologation des robots de livraison autonomes appelés à circuler sur la chaussée. Les colis avant les passagers, il fallait oser la hiérarchie.