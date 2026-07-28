Le déploiement des robotaxis se poursuit en Europe. C'est maintenant la capitale britannique qui fait l'objet de tests, pour un déploiement espéré courant 2027.
L'extension des robotaxis avance en Europe. Quand on disait que cette technologie ne serait réservée qu'à la Chine et aux États-Unis, le Vieux Continent rattrape son retard, en partie grâce aux Chinois. Baidu a commencé à tester ses véhicules autonomes dans la capitale britannique, en partenariat avec Lyft et Freenow.
Des véhicules chinois aux manettes
Même si la marque a été rachetée par le groupe chinois Chery récemment, vous ne monterez pas dans un Range Rover. Le charme des véhicules anglais n'est pas à l'ordre du jour, du moins, pas pour ces essais.
Les véhicules concernés sont des Apollo Go RT6, le modèle de robotaxi développé par Baidu. Dans un premier temps, ils circulent avec des conducteurs de test à bord. La prise en charge des réservations passagers doit être assurée par Lyft et Freenow à partir de l'année prochaine. Si ce service existe déjà en Croatie, des tests avaient déjà été effectués à Londres par un concurrent.
Un accord entre Lyft et Baidu aux ambitions européennes
Ces essais s'inscrivent dans le cadre d'un partenariat entre Lyft et Baidu, dont l'objectif est de déployer à terme des milliers de véhicules autonomes à travers l'Europe. Pour accélérer ce projet, Lyft a racheté l'an dernier Freenow, une entreprise allemande de VTC, disposant d'un réseau solide au Royaume-Uni et en Allemagne.
Les tests se déroulent dans le borough londonien de Brent, où des dizaines de véhicules Apollo Go RT6 seront en circulation. Le service sera commercialisé sous le nom Freenow by Lyft, et les entreprises envisagent d'ouvrir les réservations au grand public aux alentours de 2027. Ce calendrier reste toutefois conditionné aux autorisations réglementaires, en coordination avec Transport for London et le gouvernement britannique, qui travaille actuellement à l'élaboration d'une réglementation sur les véhicules autonomes et a récemment lancé un programme pilote dédié.
Un marché de plus en plus disputé
Baidu, Lyft et Freenow ne sont pas les seuls acteurs à tester des robotaxis à Londres. Nonobstant Waymo, qui a commencé cette année à faire circuler ses véhicules Jaguar I-Pace dans la ville, Uber s'y lance aussi. Avec son partenaire spécialisé dans la conduite autonome, Wayve, le géant américain prépare également le lancement de leurs propres essais et permettent déjà aux clients de s'inscrire sur une liste d'attente.