Les tests se déroulent dans le borough londonien de Brent, où des dizaines de véhicules Apollo Go RT6 seront en circulation. Le service sera commercialisé sous le nom Freenow by Lyft, et les entreprises envisagent d'ouvrir les réservations au grand public aux alentours de 2027. Ce calendrier reste toutefois conditionné aux autorisations réglementaires, en coordination avec Transport for London et le gouvernement britannique, qui travaille actuellement à l'élaboration d'une réglementation sur les véhicules autonomes et a récemment lancé un programme pilote dédié.