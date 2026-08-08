Les cyclomoteurs, les motos, les tricycles et les quadricycles à moteur appartenaient déjà à la catégorie L des véhicules à moteur. Le ministère des Transports a choisi cette catégorie existante, plutôt qu’un statut inédit, pour accélérer la mise en circulation des robots de livraison, et a signé ce texte le 28 juillet avant de le publier six jours plus tard au Journal officiel. Il modifie un arrêté de 2016 relatif à la réception des véhicules de catégorie L. Le terme de « réception » désigne la procédure administrative que chaque modèle de robot devra franchir avant sa mise sur le marché.

Ces robots pourront circuler sur la chaussée, hors des trottoirs réservés aux piétons. Après homologation, chacun d’entre eux embarquera des caméras, des radars et des lidars pour repérer les obstacles sur son parcours. Il exploitera ensuite ces données, grâce à des logiciels embarqués parfois dotés d’intelligence artificielle, pour ajuster sa trajectoire, sous la supervision à distance d’un opérateur. Contrairement aux autres véhicules classés dans cette catégorie, ces robots circuleront sans personne à leur bord. Avec ce texte, la France agrandit un petit cercle de pays dotés d'un tel cadre pour des robots de cette dimension. Le ministère avait fixé une stratégie nationale pour la mobilité automatisée en 2018. On y est, huit ans plus tard, après plusieurs années de travaux menés notamment au sein de la Commission économique des Nations unies pour l’Europe.