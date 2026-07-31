Waymo, de son côté, reste le leader incontesté du marché en nombre de courses effectuées. Mais son modèle dédié, l’Ojai, conçu avec le constructeur chinois Zeekr, circule pour l’instant avec un volant et des rétroviseurs bien visibles. La filiale de Google, qui vient d’ouvrir une branche en France, mise avant tout sur ses Hyundai Ioniq 5 adaptées et produites aux États-Unis, alors que les tensions commerciales avec la Chine sont à leur maximum.