Le partenariat entre les deux entreprises remonte à mai 2023, quand Waymo a lancé ses premiers robotaxis via l’application Uber à Phoenix, avant Austin et Atlanta. Les véhicules Waymo n’y sont accessibles que par l'application Uber, qui gère la flotte avec son partenaire Avomo. En mai dernier, les deux entreprises ont mis fin à leur collaboration à Phoenix, à l’expiration de leur accord.

Uber développe par ailleurs ses propres partenariats en dehors de Waymo, notamment avec le chinois WeRide pour un déploiement de robotaxis en Espagne. L’entreprise a investi plus de 8,8 milliards d’euros en un an dans les véhicules autonomes, à travers des prises de participation et des accords de flotte, après avoir vendu sa propre division de conduite autonome en 2020. Le titre Uber a perdu plus de 16 % depuis le début de l’année, sur fond de craintes des investisseurs à l’idée d’un dépassement de l'entreprise par les opérateurs spécialisés dans les véhicules autonomes. L’action a chuté de 4 % supplémentaires le jour de l’annonce d'un possible retrait de Waymo.

Le groupe californien exploite aujourd’hui plus de 3 800 véhicules dans dix villes américaines. Cette assise financière accompagne une expansion à l’international, avec des tests à Londres menés auprès de conducteurs de sécurité avant un lancement commercial prévu au Royaume-Uni. En février, Waymo a levé 14,1 milliards d'euros auprès d’investisseurs comme Alphabet et Sequoia Capital, portant sa valorisation à 110,9 milliards d’euros.