Les robotaxis sont le nouvel horizon du géant des VTC Uber. Et clairement, l'entreprise américaine investit sérieusement dans le domaine !
Depuis un certain nombre de mois, on entend de plus en plus parler de la volonté d'Uber de se développer dans le secteur des robotaxis, ces véhicules autonomes qui pourront être commandés par des clients pour une course. En janvier, le géant présentait ainsi son robotaxi au CES de Las Vegas, alors qu'en mars, on apprenait ses ambitions de déploiement du côté de la Croatie. Une ambition sérieuse, quand on voit les montants qui sont alloués à ce projet.
Uber met sur la table 10 milliards de dollars pour investir dans des entreprises et des flottes de robotaxis
Oui, Uber ne parle pas en l'air quand il s'agit de ses ambitions de se développer dans le secteur des robotaxis, et de ne pas laisser toute la place à des société comme Waymo. C'est ce dont on se rend compte quand on lit les chiffres compilés par le Financial Times, en s'appuyant sur ses sources au fait des contrats d'Uber dans le domaine et des estimations d'analyste.
Uber investirait ainsi, avec ses projets en cours, près de 10 milliards de dollars ! Une somme qu'il faut décomposer, avec, d'un côté, quelque 2,5 milliards de dollars qui servent à prendre des participations dans des sociétés. Le plus gros morceau, à savoir 7,5 milliards de dollars, va lui permettre à l'entreprise d'acquérir des flottes de robotaxis dans les prochaines années.
Un changement total dans la stratégie historique d'Uber ?
C'est là, il faut le dire, un tournant dans la stratégie de l'entreprise californienne. En effet, celle-ci a réussi son développement spectaculaire en évitant justement de s'embarraser de taxis, les véhicules étant fournis directement par les chauffeurs travaillant sur la plateforme.
Mais ce modèle a peut-être fait son temps, ce que laisse craindre la baisse régulière de l'action du groupe, qui a perdu près de 25% de sa valeur les six derniers mois. « Ce qui a pesé sur le cours de l'action Uber, ce sont les avancées marquantes de Waymo [et] de Tesla » indique ainsi Walter Piecyk, analyste au sein de la société de capital-risque LightShed Partners.
Dans cette aventure, Uber va en effet devoir faire face à la concurrence de deux des plus grandes entreprises du monde (Waymo étant une filiale d'Alphabet). La société pourra tout de même compter sur le partenariat d'un monstre comme NVIDIA. Assez pour se faire une place au soleil ?
- Une interface sobre et intuitive pour simplifier la réservation d'une course
- Un paiement sécurisé et pensé pour faciliter les démarches
- Un service de transport privé combiné au service de restauration Uber Eats