C'est là, il faut le dire, un tournant dans la stratégie de l'entreprise californienne. En effet, celle-ci a réussi son développement spectaculaire en évitant justement de s'embarraser de taxis, les véhicules étant fournis directement par les chauffeurs travaillant sur la plateforme.

Mais ce modèle a peut-être fait son temps, ce que laisse craindre la baisse régulière de l'action du groupe, qui a perdu près de 25% de sa valeur les six derniers mois. « Ce qui a pesé sur le cours de l'action Uber, ce sont les avancées marquantes de Waymo [et] de Tesla » indique ainsi Walter Piecyk, analyste au sein de la société de capital-risque LightShed Partners.

Dans cette aventure, Uber va en effet devoir faire face à la concurrence de deux des plus grandes entreprises du monde (Waymo étant une filiale d'Alphabet). La société pourra tout de même compter sur le partenariat d'un monstre comme NVIDIA. Assez pour se faire une place au soleil ?