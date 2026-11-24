BYD est entré en négociations exclusives avec Ineos pour racheter l'usine de Hambach, en Moselle, où Mercedes fabriquait autrefois la Smart. Si la vente aboutit, le géant chinois de la voiture électrique possédera sa première usine automobile en France.
Si vous y étiez, vous vous souvenez comme si c'était hier que Jacques Chirac et Helmut Kohl avaient inauguré l'usine de Hambach en 1997 pour lancer la Smart, la petite citadine de Mercedes. Le constructeur allemand a ensuite transféré la production de la Smart en Chine, avec Geely, et cédé le site au britannique Ineos fin 2020. Depuis 2022, Ineos fabrique à Hambach son 4x4 Grenadier et sa version pick-up, le Quartermaster. Mais Ineos réalise environ 70 % de ses ventes aux États-Unis, et il a annoncé qu'il produirait ces deux modèles sur le sol américain à partir de 2028. Dans la foulée, les deux constructeurs ont confirmé leurs négociations exclusives pour la vente de Hambach. En fabriquant ses voitures en Moselle, BYD échapperait aux taxes imposées par Bruxelles aux modèles importés de Chine.
BYD veut fabriquer en France pour échapper aux taxes européennes
Depuis fin 2024, l'Union européenne surtaxe les voitures électriques importées de Chine. Les marques chinoises ont alors vendu davantage d'hybrides, qui échappaient à ces droits, et Bruxelles a obtenu de Pékin qu'il divise par deux leurs exportations. À partir du 1er décembre, l'UE limitera ainsi à 350 000 par an les importations d'hybrides chinois. Une voiture assemblée à Hambach ne serait soumise ni à ces taxes ni à ce quota. « Notre ambition est d'y produire des véhicules spécifiquement conçus pour les automobilistes européens », assure BYD dans son communiqué.
Pour sa première usine européenne, à Szeged, en Hongrie, le constructeur avait construit un site neuf, et il doit bientôt lancer la production en série. En juillet, Alfredo Altavilla, son conseiller spécial pour l'Europe, avait annoncé le rachat d'une usine existante, en France ou en Espagne. C'est donc la France qui l'emporte. « Notre projet d'investissement à Hambach reflète notre confiance envers la France », se félicite Stella Li, vice-présidente exécutive de BYD. Le constructeur serait seul propriétaire de son usine française, alors que son compatriote Dongfeng doit fabriquer ses voitures dans l'usine Stellantis de Rennes d'ici 2028, en partenariat avec le groupe.
BYD promet de préserver les emplois de Hambach
Environ 900 personnes travaillent à Hambach, et leurs représentants doivent encore être consultés avant toute vente. BYD se dit « déterminé à pérenniser l'activité industrielle du site, à préserver les emplois locaux et à créer de nouvelles opportunités pour les salariés et les fournisseurs de la région ». Mais on ne sait pas encore combien de postes il gardera, ni quelles voitures sortiront de Hambach. Selon Ineos, le Grenadier et le Quartermaster continueraient d'être produits sur le site « à moyen terme ». Les deux constructeurs pourraient donc partager l'usine jusqu'au départ d'Ineos pour les États-Unis.
Emmanuel Macron a salué l'opération avant toute signature. « BYD travaille avec la France à une implantation industrielle en Moselle ! », a écrit le président sur X, qui parle d'« une conséquence directe » de sa politique économique et de son action européenne sur l'automobile. L'État ouvre ainsi à BYD les portes d'une usine française, mais il aurait refusé à deux reprises son entrée au capital de Renault, dont il est actionnaire.
Le président renvoie les annonces détaillées au sommet Choose France du 18 janvier, à quelques mois de la fin de son mandat. Les salariés de Hambach sauront peut-être alors combien d'entre eux BYD gardera.