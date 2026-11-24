Depuis fin 2024, l'Union européenne surtaxe les voitures électriques importées de Chine. Les marques chinoises ont alors vendu davantage d'hybrides, qui échappaient à ces droits, et Bruxelles a obtenu de Pékin qu'il divise par deux leurs exportations. À partir du 1er décembre, l'UE limitera ainsi à 350 000 par an les importations d'hybrides chinois. Une voiture assemblée à Hambach ne serait soumise ni à ces taxes ni à ce quota. « Notre ambition est d'y produire des véhicules spécifiquement conçus pour les automobilistes européens », assure BYD dans son communiqué.

Pour sa première usine européenne, à Szeged, en Hongrie, le constructeur avait construit un site neuf, et il doit bientôt lancer la production en série. En juillet, Alfredo Altavilla, son conseiller spécial pour l'Europe, avait annoncé le rachat d'une usine existante , en France ou en Espagne. C'est donc la France qui l'emporte. « Notre projet d'investissement à Hambach reflète notre confiance envers la France », se félicite Stella Li, vice-présidente exécutive de BYD. Le constructeur serait seul propriétaire de son usine française, alors que son compatriote Dongfeng doit fabriquer ses voitures dans l'usine Stellantis de Rennes d'ici 2028, en partenariat avec le groupe.