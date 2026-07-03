Le géant chinois continue d'avancer sur ses plans européens. Et c'est la France qui pourrait en bénéficier au premier chef !
Le Vieux Continent est la nouvelle Terre Promise des voitures électriques semble-t-il, si l'on en croit en tout cas les ambitions affichées par BYD. Le géant chinois a en effet pronostiqué qu'après la crise autour du détroit d'Ormuz, l'électrique allait exploser au niveau de l'Europe. Et pour profiter de cette aubaine à venir, BYD va se doter d'une nouvelle usine sur place, qui pourrait être située en France.
L'Espagne et la France en finale pour la future usine BYD
Si BYD veut passer outre les droit de douanes sur les véhicules électriques que l'UE veut imposer aux importations chinoises, il est obligé de produire sur place. C'est déjà le cas avec la création d'une première usine de la marque en Hongrie, qui devrait être suivie d'un second site.
« Il faut prendre cette décision très bientôt » a expliqué le conseiller spécial de BYD pour l'Europe, Alfredo Altavilla, à l'occasion de la conférence Reuters Automotive Europe, à Francfort. Et l'on a appris dans le même temps qu'il y avait deux pays finalistes pour ce nouveau site, qui sont l'Espagne… et la France !
BYD en pleine ascension sur le Vieux Continent
« Cette semaine, deux de nos équipes étudient différentes régions, nous sommes donc sur le point d'aboutir » a-t-il par ailleurs précisé. La France et l'Espagne sont pour BYD des candidats à des investissements de type « brownfield », soit l'acquisition d'une usine appartenant déjà à un constructeur automobile.
Ce qui apparaît en tout clairement, c'est que BYD est en plein dans une trajectoire ascendante au niveau européen. L'an dernier, BYD a ainsi vu ses ventes bondir de 270% sur le Vieux Continent (près de 188 000 véhicules vendus en 2025), alors que sur les cinq premiers mois de l'année, ses ventes y ont plus que doubler, pour dépasser les 100 000 unités.