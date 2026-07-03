Si BYD veut passer outre les droit de douanes sur les véhicules électriques que l'UE veut imposer aux importations chinoises, il est obligé de produire sur place. C'est déjà le cas avec la création d'une première usine de la marque en Hongrie, qui devrait être suivie d'un second site.

« Il faut prendre cette décision très bientôt » a expliqué le conseiller spécial de BYD pour l'Europe, Alfredo Altavilla, à l'occasion de la conférence Reuters Automotive Europe, à Francfort. Et l'on a appris dans le même temps qu'il y avait deux pays finalistes pour ce nouveau site, qui sont l'Espagne… et la France !