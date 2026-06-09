Bientôt, on roulera tous en voiture électrique. Mais les Chinois ont-ils de l'avance sur nous ? Alors qu'en Europe, les voitures thermiques ont encore la cote, en Chine, l'électrique va dominer très largement.
Le constructeur automobile chinois BYD anticipe une forte progression du marché des véhicules électriques dans son pays. Stella Li, vice-présidente exécutive de l'entreprise, a déclaré lundi que "le marché chinois atteindra très rapidement une pénétration des véhicules électriques proche de 80 %".
Cette prévision arrive alors que les ventes de voitures à essence ont chuté de 39 % en mai par rapport à l'année précédente, selon l'Association chinoise des véhicules de tourisme (CPCA). Cette baisse est attribuée à la hausse des prix du carburant liée aux tensions au Moyen-Orient.
Une progression en nette hausse
Le taux de pénétration des véhicules hybrides et électriques a atteint un record de 62,9 % le mois dernier en Chine, après avoir dépassé la moitié des ventes en 2024. À titre de comparaison, ce taux reste autour de 10 % aux États-Unis et d'environ 25 % à l'échelle mondiale, selon l'Agence internationale de l'énergie.
Stella Li affirme que la demande intérieure pour les véhicules BYD représente actuellement le double de la capacité de production de l'entreprise, notamment grâce à sa technologie de charge rapide capable d'atteindre 70 % de charge en cinq minutes.
Des résultats toutefois contrastés
Malgré une reprise en mai qui a mis fin à huit mois de baisse, les ventes totales de BYD restent stables d'une année sur l'autre. Leon Cheng, du cabinet YCP, souligne que "la question n'est pas seulement de savoir si BYD peut maintenir son leadership en Chine, mais s'il peut défendre sa position à l'échelle mondiale".
Face aux difficultés de croissance sur le marché intérieur, BYD s'est tourné vers l'export. L'entreprise vise à produire localement 75 % des voitures vendues en Europe.
Le constructeur fait toutefois face à des obstacles, notamment aux États-Unis où des taxes douanières de 100 % limitent drastiquement ses ventes. BYD a également été placé lundi sur la liste du Pentagone des sociétés chinoises affiliées à l'armée.