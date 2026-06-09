En Europe, la fièvre BYD continue de monter

En 2025, BYD a immatriculé plus de 14 000 véhicules en France, soit une hausse de près de +145 % sur l'année précédente, pour environ 1 % de part de marché. Une progression réalisée malgré les droits de douane européens additionnels appliqués aux voitures électriques chinoises depuis l'été 2024, que BYD a en partie absorbés en réduisant ses marges. La marque garantit désormais ses véhicules 8 ans ou 250 000 kilomètres, un signal de confiance sur le marché de l'occasion.

Unitree commercialise déjà ses robots G1 et B2 en Europe. Le marché mondial des robots humanoïdes a bondi de 508 % en un an selon les données du secteur, porté en quasi-totalité par des fabricants chinois (Unitree figurant parmi les deux premiers en volume d'expéditions).

Ce que ça change concrètement pour un acheteur européen de BYD ou pour une entreprise qui utilise des robots Unitree : strictement rien dans l'immédiat. La désignation américaine ne s'applique pas aux marchés européens. Ce qui pourrait évoluer à moyen terme, en revanche : les entreprises qui collaborent techniquement avec ces marques sur des projets à financement américain garderont peut-être la liste dans un coin de la tête.

Pour l'instant, les concessionnaires BYD continuent d'ouvrir en France. Washington s'inquiète, l'Europe signe des bons de commande.