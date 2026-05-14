Et comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus, il ne s'agit pas d'un simple robot d'exhibition. On peut voir en effet ici le GD01 afficher une mobilité extrêmement intéressante, celui-ci étant capable de marcher sur ses deux jambes, mais aussi à quatre pattes. Une autre scène nous montre le robot mettre un coup contre un mur de parpaings empilés, et de manière assez puissante pour le faire tomber.

Autant dire que l'on a là un robot qui est au-dessus de ce que les autres modèles du type mecha nous avaient présenté. L'autre point notable, c'est qu'Unitree a affiché son intention d'aller dans une production en série pour ce robot. Reste tout de même à voir dans quel cadre économique il pourrait être utile, et non pas être un simple jouet pour milliardaire ou pour laboratoire de recherche.