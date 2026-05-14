On n'arrête pas le développement des robots en Chine. Et le nouveau modèle qui vient d'être présenté dans ce pays nous semble tout droit sorti d'une fiction !
Si l'on parle beaucoup de l'intelligence artificielle ces dernières années comme la technologie de l'avenir, la robotique fait aussi des pas de géant. Et ce, surtout en Chine, où l'on peut déjà voir des robots courir des compétitions de semi-marathon, et dorénavant tout simplement faire beaucoup mieux que les êtres humains. Et avec le nouveau bijou d'Unitree, on semble encore avoir atteint une nouvelle étape.
Unitree dévoile son robot GD01, un robot mecha qui peut être piloté à l'intérieur par un humain !
Vous connaissez Gundam Wing, l'animé japonais dans lequel des héros s'affrontent en prenant place dans des robots, dits « mecha » ? Si oui, ce qui vient d'être présenté en Chine devrait alors vous être familier.
Car ce qui était il y a 30 ans de la simple fiction est aujourd'hui la réalité. Unitree vient en effet de présenter son nouveau robot mecha dit GD01, un monstre de 500 kilos et de près de 3 mètres de hauteur - un produit commercialisé à un tarif d'un peu plus d'un demi-million d'euros.
Unitree effectue une démonstration de force impressionnante
Et comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus, il ne s'agit pas d'un simple robot d'exhibition. On peut voir en effet ici le GD01 afficher une mobilité extrêmement intéressante, celui-ci étant capable de marcher sur ses deux jambes, mais aussi à quatre pattes. Une autre scène nous montre le robot mettre un coup contre un mur de parpaings empilés, et de manière assez puissante pour le faire tomber.
Autant dire que l'on a là un robot qui est au-dessus de ce que les autres modèles du type mecha nous avaient présenté. L'autre point notable, c'est qu'Unitree a affiché son intention d'aller dans une production en série pour ce robot. Reste tout de même à voir dans quel cadre économique il pourrait être utile, et non pas être un simple jouet pour milliardaire ou pour laboratoire de recherche.