Le grand vainqueur est le robot d'Honor, oui, la célèbre marque de smartphones née dans l'orbite de Huawei. La firme a dominé le podium de bout en bout, en s'adjugeant les trois premières places, toutes en mode autonome. Son champion, qui a couru en 50'26'' (25 km/h de moyenne), bien plus rapide que le record du monde de la discipline établi à Lisbonne en 57'20'' le 8 mars, a été conçu en seulement un an, avec des jambes de 90 à 95 cm reproduisant la foulée des coureurs d'élite, et un système de refroidissement par liquide, autrement dit la même technologie que celle utilisée dans les smartphones haut de gamme du fabricant pour éviter la surchauffe.