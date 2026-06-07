BYD n’a pas attendu d’avoir un prototype à montrer pour en parler. Li Ke, numéro deux opérationnelle du groupe, a confirmé dans une interview que l’entreprise travaille bien sur des robots humanoïdes, information que le média économique chinois Yicai a recoupée auprès d’une source proche du dossier

Selon la vice-présidente, les véhicules intelligents et les robots humanoïdes partagent les mêmes composants technologiques de base, capteurs, actionneurs électriques, plateformes de calcul et modèles d’IA. Sur cette base commune, les constructeurs automobiles partent avec une longueur d’avance dans la robotique, a-t-elle ajouté.

BYD a également annoncé son intention de construire une plateforme robotique ouverte, capable d’accueillir ses propres machines et celles de partenaires extérieurs, sur le modèle de sa stratégie automobile.