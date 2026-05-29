Neferith

C’est effrayant. Mais bon c’est la Chine… je ne vais pas jusqu’à dire que ça ne me concerne pas. Il faut pas etre naïf, il n’y a plein de pays dans lequel je n’aurais pas spécialement envie de vivre.

Mais je pense que c’est pas à nous de dire quoi en penser… il faut juste etre conscient que la Chine avance technologiquement et qu’à terme… ça va nous impacter.