Dévoilé à l'ouverture du Congrès national du peuple, le nouveau plan quinquennal chinois fait de l'intelligence artificielle bien plus qu'un outil. Il en fait une priorité d'État. Ce document fleuve de 141 pages cite l'IA plus de cinquante fois et déroule un programme baptisé « AI+ », comme le rapporte Reuters. Derrière l'ambition technologique, il s'agit pour Pékin de répondre au vieillissement de la population, contrer les États-Unis dans la guerre des puces, et s'appuyer sur des acteurs comme DeepSeek pour changer la donne mondiale.