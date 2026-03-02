Contrairement à la 5G, qui a été améliorée progressivement pour intégrer l'IA, la 6G, qui va avaler de la fréquence, est conçue avec l'intelligence artificielle au cœur de son architecture dès le départ. Elle reposera sur une connectivité ultra-performante, la capacité à détecter et analyser l'environnement à grande échelle, et une puissance de calcul sans précédent. De quoi ouvrir la porte à des usages encore impossibles aujourd'hui, comme la gestion automatisée du trafic de drones ou des appareils capables de prendre des décisions de façon autonome.