Dans la rubrique des télécommunications au sens large, Qualcomm a sans doute délivré l'une des grandes annonces de ce MWC 2026. Depuis Barcelone, la firme américaine a présenté sa gamme Wi-Fi 8, pensée dès la conception pour répondre aux exigences de l'ère IA. Côté mobile, le FastConnect 8800 promet des vitesses théoriques dépassant les 10 Gbit/s, soit le double du Wi-Fi 7. Et côté infrastructure, cinq nouvelles plateformes Dragonwing vont faire des routeurs et passerelles de véritables systèmes intelligents, capables de traiter des tâches d'IA directement en local.