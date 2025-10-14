Le fabricant TP-Link affirme avoir validé une première transmission de données en Wi-Fi 8. Cette nouvelle génération ne promet pas une augmentation du débit, mais se concentre sur la fiabilité.
Les produits Wi-Fi 7 commencent à peine à se démocratiser, mais l’industrie n'attend pas une seconde et prépare déjà la suite. Le constructeur TP-Link a annoncé avoir réussi le premier essai de transmission de données en Wi-Fi 8 (802.11bn) à l’aide d’un prototype développé en collaboration avec un partenaire resté anonyme. Cette démonstration marque une étape clé dans la mise au point du futur standard, attendu pour la fin de la décennie, et donne de nombreuses informations sur les performances à attendre une fois la technologie accessible au plus grand nombre.
Le Wi-Fi 8 ne sera pas plus rapide, mais plus stable
Le Wi-Fi 8 ne cherche pas à battre des records de débit. Son ambition est ailleurs : rendre la connectivité beaucoup plus stable dans des environnements complexes et surchargés. Selon Qualcomm, l’un des acteurs majeurs de sa conception, « Wi-Fi 8 marque un pivot fondamental », car il ne se limite plus à la course à la vitesse, mais vise à « garantir des performances fiables dans des conditions réelles difficiles ».
Concrètement, le Wi-Fi 8 opérera sur les bandes 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz, comme le Wi-Fi 7, avec un débit théorique maximal de 46 à 48 Gbit/s. Le standard introduira cependant plusieurs innovations, telles que Enhanced Long Range (ELR) pour améliorer la portée, Distributed Resource Units (DRU) pour optimiser la gestion des canaux, et Unequal Modulation (UEQM) afin d’adapter le signal à chaque appareil connecté.
L’objectif est ailleurs et se résume en un seul mot : stabilité. Le Wi-Fi 8 pourrait réduire la latence de 25 % et les pertes de paquets de manière similaire, selon un document technique de Qualcomm. Ces optimisations s’avèrent cruciales pour les usages exigeants en temps réel — comme le jeu vidéo en ligne, la réalité augmentée, ou encore les applications industrielles et d’automatisation. Elles permettront aussi une connexion plus stable lors des déplacements entre plusieurs points d’accès, un défi récurrent dans les réseaux denses.
Une certification prévue pour 2028
Pour TP-Link, cette première transmission réussie valide le fonctionnement du signal d’identification Wi-Fi 8 (beacon) ainsi que la stabilité du débit sur la bande de test. L’entreprise parle d’un « tournant décisif » pour l’écosystème, fruit d’une collaboration avec plusieurs partenaires technologiques. Si les noms de Qualcomm ou Intel circulent officieusement, le fabricant n’a pour l’instant rien confirmé publiquement.
Le Wi-Fi 8 est actuellement développé sous l’égide de l’IEEE, au sein de l’initiative Ultra High Reliability (UHR). Celle-ci vise à renforcer les performances dans des environnements où la mobilité et l’interférence compliquent la connectivité : usines, stades, campus ou lieux publics. L’objectif est de maintenir une connexion fluide même dans les zones à faible couverture ou soumises à des perturbations électromagnétiques.
Il faudra néanmoins patienter encore quelque temps avant de profiter de cette fiabilité accrue. Les premières spécifications préliminaires du Wi-Fi 8 pourraient être publiées en 2027, tandis que la certification officielle n’est pas attendue avant mi-2028. Les premiers routeurs compatibles devraient donc arriver fin 2028 au plus tôt. On a le temps de voir venir.