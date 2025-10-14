Le Wi-Fi 8 ne cherche pas à battre des records de débit. Son ambition est ailleurs : rendre la connectivité beaucoup plus stable dans des environnements complexes et surchargés. Selon Qualcomm, l’un des acteurs majeurs de sa conception, « Wi-Fi 8 marque un pivot fondamental », car il ne se limite plus à la course à la vitesse, mais vise à « garantir des performances fiables dans des conditions réelles difficiles ».

Concrètement, le Wi-Fi 8 opérera sur les bandes 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz, comme le Wi-Fi 7, avec un débit théorique maximal de 46 à 48 Gbit/s. Le standard introduira cependant plusieurs innovations, telles que Enhanced Long Range (ELR) pour améliorer la portée, Distributed Resource Units (DRU) pour optimiser la gestion des canaux, et Unequal Modulation (UEQM) afin d’adapter le signal à chaque appareil connecté.

L’objectif est ailleurs et se résume en un seul mot : stabilité. Le Wi-Fi 8 pourrait réduire la latence de 25 % et les pertes de paquets de manière similaire, selon un document technique de Qualcomm. Ces optimisations s’avèrent cruciales pour les usages exigeants en temps réel — comme le jeu vidéo en ligne, la réalité augmentée, ou encore les applications industrielles et d’automatisation. Elles permettront aussi une connexion plus stable lors des déplacements entre plusieurs points d’accès, un défi récurrent dans les réseaux denses.