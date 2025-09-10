Le spécialiste allemand du réseau continue son retour remarqué à l’IFA 2025 de Berlin. Avec ses deux nouveaux routeurs, les Devolo WiFi 7 BE6500 et BE9300 Triband, la marque veut replacer le Wi-Fi au cœur de la maison connectée, plus rapide et plus simple que jamais.
Devolo muscle son catalogue avec deux nouveaux routeurs compatibles Wi-Fi 7, la dernière norme sans-fil (802.11be). Leur promesse ? Offrir une connexion à la fois ultra-rapide et stable, capable d’absorber l’explosion des usages simultanés dans nos foyers modernes.
BE6500 et BE9300 : du Wi-Fi 7 bi-bande et tri-bande
Le Devolo WiFi 7 BE6500 vise les utilisateurs exigeants avec un débit pouvant grimper jusqu’à 6 500 Mbit/s, sur deux configurations double bande possibles : 2,4+5 GHz ou 2,4+6 GHz. De son côté, le Devolo WiFi 7 BE9300 s’adresse aux gros consommateurs de bande passante avec une configuration tri-bande (2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz) qui permettrait de délivrer un débit théorique sans fil allant jusqu’à 9 300 Mbit/s.
Les deux routeurs embarquent trois modes d’utilisation : routeur complet, point d’accès ou extension Mesh. Une polyvalence qui leur permet de s’intégrer dans tous les environnements, que ce soit pour remplacer une box opérateur limitée ou pour étendre un réseau domestique déjà existant. En revanche, la marque nous confirme qu'il n'y a pas de backaul, de liaison sans fil dédiée, entre les différents appareils de la solution Mesh. Avantage de ces routeurs Devolo par rapport à certains modèles de la concurrence, les boîtiers que nous avons pu manipuler s'avèrent compacts et plutôt discrets (17,5x11,8x7,2 cm).
Une installation pensée pour le grand public
Design sobre, installation guidée par l’application devolo Home Network, compatibilité descendante avec les normes Wi-Fi précédentes, ports Gigabit Ethernet (dont un 2,5 Gbit/s pour le BE9300 comme pour le BE6500, mais pas clairement affiché au dos du prototype que nous avons pu voir à l'IFA), sécurité WPA3 et fonctions avancées (contrôle parental gratuit - c'est à noter -, Wi-Fi invité, gestion des bandes de fréquence et des canaux, etc.) : tout est là pour séduire aussi bien les power users que les familles à la recherche d'un réseau domestique fluide et sans coupure.
Les Devolo WiFi 7 BE6500 et BE9300 Triband devraient normalement arriver sur le marché au début de l'année prochaine. Les prix seront communiqués ultérieurement, mais cette annonce confirme une chose : Devolo est bel et bien de retour dans la course au très haut débit domestique.