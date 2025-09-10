Les deux routeurs embarquent trois modes d’utilisation : routeur complet, point d’accès ou extension Mesh. Une polyvalence qui leur permet de s’intégrer dans tous les environnements, que ce soit pour remplacer une box opérateur limitée ou pour étendre un réseau domestique déjà existant. En revanche, la marque nous confirme qu'il n'y a pas de backaul, de liaison sans fil dédiée, entre les différents appareils de la solution Mesh. Avantage de ces routeurs Devolo par rapport à certains modèles de la concurrence, les boîtiers que nous avons pu manipuler s'avèrent compacts et plutôt discrets (17,5x11,8x7,2 cm).