Le robotaxi est conçu pour répondre aux standards de conduite autonome de niveau 4, ce qui signifie que le véhicule peut se conduire seul dans un périmètre opérationnel défini, sans intervention humaine. Il embarque quatre puces Turing, développées par XPeng, pour une puissance de calcul totale de 3 000 TOPS. Le système repose sur une approche dite de "vision pure" : pas de capteurs LiDAR, pas de cartographie haute définition. La détection et la navigation s'appuient entièrement sur le modèle d'intelligence artificielle VLA 2.0, développé en interne par le constructeur.